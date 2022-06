Levi morre devorado por piranhas em ’Pantanal’ - Reprodução

Publicado 14/06/2022 10:14

Rio - Levi (Leandro Lima) teve um final trágico no capítulo de "Pantanal" que foi ao ar nesta segunda-feira. O barco do peão capotou e ele acabou sendo devorado por piranhas. A cena rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta noite e os internautas fizeram vários memes.

Muitos telespectadores também elogiaram o ótimo desempenho de Leandro Lima durante toda a novela. "Leandro Lima entregou tudo com Levi. Impecável", disse uma pessoa. "Aplausos de pé pro Leandro Lima que fez todo mundo torcer por uma morte. O cara provou ser um excelente ator com a trajetória do Levi e com tudo que fez a gente sentir (sem falar nas mais de quatro horas gravando a cena da morte). Vai pro inferno, Levi! Boa sorte, Leandro!", comentou outro telespectador.