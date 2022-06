Paola Carosella relatou história curiosa com William Bonner - Reprodução/Globo

Publicado 14/06/2022 16:11

Rio - O 'Jornal Nacional', principal telejornal da TV Globo, anunciou que William Bonner retornará à bancada nesta terça-feira (14). Durante as férias do jornalista, surgiram especulações de que ele negocia para deixar a apresentação do telejornal em 2023.

"Amanhã, de volta com vocês e a Renata, William Bonner", anunciou Heraldo Pereira, que apresentou o jornal ao lado de Renata Vasconcellos nos últimos dias. A Globo e o jornalista confirmaram publicamente que a saída de Bonner do "JN" se trata de boatos.