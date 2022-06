Daniel, do 'MasterChef', pediu a namorada em casamento após vencer prova de eliminação - Reprodução/Band/Melissa Haidar

Publicado 15/06/2022 21:23 | Atualizado 15/06/2022 21:30

Rio - O "Masterchef Brasil" teve mais uma noite de fortes emoções, na última terça-feira. Após vencer a prova de eliminação, o gerente de vendas Daniel interrompeu o programa para pedir a namorada em casamento. O chef não perdeu tempo após a vitória e se declarou para Anne Magalhães, selando o noivado com a amada.

“Posso roubar um minutinho? Tem uma pessoa que é muito importante pra mim e queria falar pra ela que a partir de hoje, eu sou o noivo dela”, declarou ele, mostrando o anel de noivado. Em seguida, Ana Paula Padrão fez questão de que o participante se ajoelhasse para "pedir direito", e Daniel formalizou: “Anne Magalhães, me aceite como seu futuro esposo”, disse o chef, recebendo aplausos dos colegas no reality show.

Após a gravação do episódio, Daniel falou sobre o relacionamento com a esteticista em entrevista ao site da Band: “A mulher que eu pedi em casamento é maravilhosa e aquariana. Sou de peixes, completamente zeloso, carinhoso, ela já tem uma personalidade explosiva. Batalhei muito para conquistá-la, foram pelo menos 9 meses de persistência até que ela não resistiu ao meu charme e sorriso”, revelou.

Agora noiva de Daniel, Anne Magalhães também foi procurada pelo site logo após a exibição do programa de ontem e contou que sua família preparou uma noite especial, apesar de o casal estar separado por causa das gravações do reality de culinária. A estecista revelou ter ficado surpresa com o pedido, mas garantiu que o "sim" foi a resposta definitiva.

“Passou um milhão de coisas na minha cabeça naquele momento. O Daniel me surpreendeu de verdade e ainda não acredito que ele fez isso. Fiquei sem reação, sem chão”, relatou. “Nos reunimos no bar em que eu e o Daniel nos conhecemos. Quando cheguei lá, estava tudo muito bem organizado, mas o pedido de casamento nunca passou pela minha cabeça. A prima dele, que é o nosso ‘cupido’, me perguntou: ‘a resposta é sim?’; também recebi a aliança do meu sogro… Foi um momento de muito carinho. Fiquei sem palavras e chorei muito”, completou Anne, que completa um ano de namoro com Daniel no próximo dia 20.

