Silvio Santos comanda o Troféu Imprensa - Lourival Ribeiro / SBT

Publicado 16/06/2022 08:01 | Atualizado 16/06/2022 12:19

Rio - Silvio Santos apresentou a 58ª edição do Troféu Imprensa na noite desta quarta-feira. A premiação comtemplou os melhores de 2021 em diferentes categorias, juntamente com o Troféu Internet. No Troféu Imprensa, os três mais votados do público foram apresentados em ordem alfabética aos jurados, que decidiram o melhor. Já para o Troféu Internet, o próprio internauta foi quem escolheu o seu favorito.

O corpo de jurados neste ano foi formado pelos jornalistas Keila Jimenez, Leão Lobo, Fefito, Cristina Padiglione, Valença Sotero, Márcia Piovesan, Flávio Ricco, Sonia Abrão, Tony Góes, Nelson Rubens e Léo Dias.

Silvio Santos também recebeu no palco artistas que foram premiados em outros anos e, desde então, não puderam vir pegar a estatueta por conta da pandemia de Covid-19. A primeira a vir buscar o troféu foi Sophia Valverde, eleita a melhor atriz de 2018, pelo seu papel de destaque em as "As Aventuras de Poliana".



"O estudo é sempre muito importante, então a gente sempre tem que ter uma segunda opção. Pretendo fazer alguma faculdade que eu goste, por exemplo, moda. Mas o que eu quero e pretendo continuar é vivendo da carreira de atriz”, comentou Sophia, que atualmente está em "Poliana Moça".

Depois, quem subiu ao palco foi Rebeca Abravanel. A filha de Silvio Santos, veio especialmente dos Estados Unidos, onde vive atualmente com o seu marido Alexandre Pato, para receber os Troféus Imprensa e Internet por ter sido a apresentadora que mais se destacou em 2018.



Ao lado do pai, Rebeca se disse honrada com o momento. “Vim especialmente para receber (o troféu)”. Ela também se divertiu ao responder a pergunta sobre o que tem feito da vida no momento. “Sou dona de casa. Estou cuidando do meu marido”.



Quem também marcou presença no Troféu Imprensa foi Carlos Alberto de Nóbrega. Há 35 anos no SBT, ele veio buscar a estatueta dada ao programa ‘A Praça é Nossa’, eleito pelos jurados o melhor humorístico na televisão, em 2018.



Silvio Santos brincou e arrancou muitas risadas de todos ao dizer que Carlos Alberto está com “o pé na cova”, perguntando quem irá substituí-lo quando ele falecer. Bem-humorado, o humorista respondeu: “O Marcelo (filho). Só que ele estará bem velho. Eu gosto de viver”, relatou durante um longo bate-papo com o apresentador e o jornalista Nelson Rubens, que foi o encarregado em entregar os troféus.



A próxima a receber os Troféus Imprensa e Internet, agora na categoria de melhor apresentadora de 2018, foi Eliana, que apareceu com um look deslumbrante, preparado para a cerimônia, como ela confidenciou ao apresentador. “Mandei fazer especialmente para você. Esse é um encontro de milhões. Faz dois anos e meio que eu não te vejo. Estava morrendo de saudades.



“Estou muito emocionada por estar aqui, por esse prêmio, por tudo. Pelas realizações como mulher, mãe, profissional... São 17 anos ininterruptos aos domingos falando com a família brasileira e eu só tenho que agradecer. Estou feliz demais”, completou.

Danilo Gentili não conseguiu segurar as lágrimas durante o encontro com Silvio. "Nunca puxei o seu saco, mas vou fazer isso hoje. Sou muito seu fã. Eu fico nervoso do seu lado, porque, além de ser seu fã, você é meu patrão. Então eu nunca sei se peço um autógrafo ou se eu vou ser demitido", brincou antes de prosseguir. “Quero agradecer ao Silvio Santos por ter criado o SBT e a todas as pessoas que trabalham no SBT. Quando eu era criança, o SBT foi muito especial na minha vida e hoje ele continua sendo especial em outro nível. É o local onde trabalho e as pessoas que eu amo trabalham comigo".

"Aqui a gente trabalha como uma família. Venho trabalhar com pessoas que eu amo, amigos meus... Hoje eu saio na rua e vejo crianças, adultos, velhos, casais falando para mim: ‘Eu adoro o seu trabalho. Seu trabalho faz diferença na minha vida. Chego em casa cansado, ligo a TV e consigo relaxar’. Aquilo que sentia quando criança, hoje posso passar para outras pessoas", finalizou.

A última convidada foi Patrícia Abravanel. "Estou representando aqui toda a equipe que trabalha comigo. Em todos os aspectos: as produções, o pessoal do figurino, conteúdo, o pessoal que faz cabelo, vestido... Tanta gente para me fazer apresentadora. Obrigada", disse.

Confira os vencedores:

Melhor Cantora

Troféu Imprensa – Anitta



Troféu Internet – Sandy

Melhor Programa Humorístico

Troféu Imprensa – Vai que Cola



Troféu Internet – Vai que Cola

Melhor Programa de Auditório

Troféu Imprensa – Programa Silvio Santos



Troféu Internet – Programa Silvio Santos

Melhor Novela

Troféu Imprensa – Amor de Mãe e Um Lugar ao Sol



Troféu Internet – Um Lugar ao Sol

Melhor Apresentador de Telejornal

Troféu Imprensa – Renata Vasconcellos



Troféu Internet – Renata Vasconcellos



Melhor Ator de Novela

Troféu Imprensa – Chay Suede



Troféu Internet – Selton Mello

Melhor Programa de TV

Troféu Imprensa – Caldeirão



Troféu Internet – Programa Silvio Santos

Melhor Jornal de TV

Troféu Imprensa – Jornal Nacional



Troféu Internet – Jornal Nacional

Melhor Atriz

Troféu Imprensa – Regina Casé



Troféu Internet – Regina Casé

Melhor Programa de Entrevista

Troféu Imprensa – Lady Night



Troféu Internet – Que história é Essa, Porchat?



Melhor Programa Jornalístico

Troféu Imprensa – Profissão Repórter



Troféu Internet – Opinião no Ar

Melhor Apresentador de TV

Troféu Imprensa – Silvio Santos



Troféu Internet – Silvio Santos

Melhor Cantor

Troféu Imprensa – Jão



Troféu Internet – Jão