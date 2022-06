Adriane Galisteu - reprodução de vídeo

Publicado 16/06/2022 09:37

Rio -Adriane Galisteu passou por um sufoco durante a apresentação do 'Power Couple Brasil 6', da Record TV, na noite desta quarta-feira. O salto da loira ficou preso no chão do cenário. Ela, que estava ao vivo, bem que tentou tirar o sapato de forma delicada, mas não obteve êxito. Momento depois, a esposa de Alexandre Iodice recebeu ajuda de uma pessoa da produção.

O perrengue foi mostrado por Adriane Galisteu através do Instagram. A apresentadora se divertiu ao revelar os bastidores da situação. "Gente, é cada perrengue que eu passo", escreveu ela na legenda. No vídeo, a loira ainda brincou: "Terminei o programa belíssima e ninguém percebeu".

Através dos comentários, amigos e fãs de Galisteu reagiram à saia justa. "Dureza amiga", disse Astrid Fontenelle. "Isso que é ser profissional", elogiou Daniella Sarahyba. "Quem vê close não vê perrengue!", destacou um internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)