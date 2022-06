João Pedro Delfino dá vida ao Pinóquio em Poliana Moça - GY Alves/ Divulgação

João Pedro Delfino dá vida ao Pinóquio em Poliana MoçaGY Alves/ Divulgação

Publicado 20/06/2022

Rio - Estreante na TV, João Pedro Delfino é um dos destaques de 'Poliana Moça', do SBT. O ator de 15 anos dá vida ao Pinóquio. Nesta fase da novela, o personagem tem fugido de seu esconderijo para viver algumas experiências entre os humanos e descoberto alguns sentimentos deles, como chorar, por exemplo.

"Com o tempo, o Pinóquio vai conhecer mais elementos, lugares e pessoas da novela. Ele já está começando a sair pra descobrir o mundo. Ele vai ter muitas experiências. Entre elas, momentos bons e momentos ruins. E, sim, ele vai encontrar a Poliana e vários outros personagens da trama", diverte-se o jovem, logo no início do bate-papo com O DIA.

João Pedro não esconde sua felicidade em falar sobre o trabalho na televisão e admite que tem características parecidas com as de Pinóquio, como ser intenso e sonhador. "Ele é muito intenso em seus sentimentos. Ele vive cada momento com intensidade, cada experiência deixa ele muito feliz. E eu também sou assim. E, assim como meu personagem, eu também quero conhecer o mundo. Sonho em ir a Nova York, por causa da Broadway. Imagina assistir um musical por lá? Deve ser muito legal. E também quero conhecer Los Angeles, onde fica Hollywood", se deslumbra.

A caracterização do personagem, inclusive, chama a atenção do público com a riqueza de detalhes. "No começo, a gente demorava umas três horas e contava com mais de um profissional para fazer a maquiagem. Agora, a gente faz em 1h40 com apenas uma pessoa", comenta o mineiro, que relembra a sensação de se ver caracterizado como o boneco de madeira pela primeira vez. "Lembro que eu fiquei de olhos fechados o tempo todo, enquanto as pessoas me maquiavam. Só abri quando finalizaram. Ao me ver no espelho, me surpreendi e pensei: 'Sou eu. De fato, sou um boneco'. A caracterização é muito incrível".

Apesar de toda a maquiagem, João conta que é reconhecido nas ruas. "Olha, por incrível que pareça muitas pessoas me reconhecem. O público que assiste 'Poliana Moça' é muito curioso. Eles querem saber mais sobre as pessoas por trás do personagem. Então, eles acabam nos vendo através das nossas redes sociais. Por isso, eles acabam me reconhecendo nas ruas e eu acho isso muito legal. Tenho recebido muito carinho deles. Eles comentam que estão gostando muito do Pinóquio".

Em paralelo às gravações, o ator se dedica aos estudos. Ele está cursando o primeiro ano do ensino médio. "Confesso que é bem desafiador conciliar as gravações com as aulas. Tem que ter muita disciplina pra estudar as matérias da escola, decorar texto do personagem e ter meus momentos de diversão também. Mas eu me considero uma pessoa muito organizada nesse sentido. Sou um bom aluno", frisa.