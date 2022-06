Bianca Andrade prova ’minhoca’ durante participação no ’No Limite’ - Reprodução

Publicado 21/06/2022 07:42

Rio - A influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, participou do bate-papo com os eliminados do "No Limite", comandado pela apresentadora Ana Clara, na noite do último domingo.

Durante a atração, que também recebeu os ex-participantes Tiemi Hiratsuka e Rodrigo Moraes, Bianca foi desafiada a comer minhoca, simulando a "prova da comida", em que os participantes têm que comer olhos de cabra, cérebro de bode, ovo de 100 dias, entre outras iguarias.

No entanto, apesar do susto, tudo não passou de uma brincadeira. As minhocas que Bianca provou eram cenográficas. "É doce, né?", brincou a influenciadora. "Viu, gente! Aqui a gente trata os nossos convidados super bem", disse Ana Clara, em seguida.