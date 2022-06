Isabel Teixeira participa do ’Mais Você’ desta quarta-feira - Reprodução

Publicado 22/06/2022 11:02

Rio - A atriz Isabel Teixeira, intérprete da personagem Maria Bruaca em "Pantanal", tomou café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta-feira. A artista contou que ainda não se acostumou com a fama e que está aprendendo a lidar com a repercussão da novela nas redes sociais.

"Estou me sentindo presenteada e apaixonada, esse alcance da televisão, da novela, que é um patrimônio do nosso país, estou vendo acontecer, estou convivendo com pessoas que fazem novela há muito tempo. Não tenho consciência concreta e real desse alcance. Não andei muito [nas ruas] e quando ando estou de máscara. No meu cotidiano, estou como sempre vivi. Sinto o calor nas redes sociais, estou aprendendo a lidar com isso. Sou muito discreta nas redes sociais", disse Isabel, que ainda está se acostumando com o fato de ter tantos seguidores.

"Aumenta muito por dia, tenho vontade de responder todo mundo que me escreve, tento, mas descobri que não dá. Sempre que dá leio e respondo. Dou muita risada, mas também me protejo. Mantenho também uma certa distância porque às vezes as pessoas são muito diretas", afirmou. Cinco dias depois de estrear em "Pantanal", Isabel Teixeira tinha cinco mil seguidores no Instagram. Atualmente, a atriz possui mais de 850 mil.

Família de artistas

Isabel Teixeira é filha do cantor Renato Teixeira e irmã do ator Chico Teixeira, que fizeram uma participação em "Pantanal". "A novela nos aproximou de alguma maneira, a gente se viu junto fazendo por conta própria. Tenho certeza que ele está muito feliz", disse a atriz sobre o pai.