Nova temporada do ’Expedição Rio’ estreia neste sábado. Alexandre Henderson e Daniella Dias são os comandantes da atração - João Cotta / TV Globo

Nova temporada do ’Expedição Rio’ estreia neste sábado. Alexandre Henderson e Daniella Dias são os comandantes da atraçãoJoão Cotta / TV Globo

Publicado 23/06/2022 11:51

Rio - A segunda temporada do "Expedição Rio" estreia no próximo sábado, na TV Globo, logo após o "Jornal Hoje". Desta vez, o jornalista Alexandre Henderson é a nova dupla de Daniella Dias na apresentação do programa que redescobre locais e roteiros inusitados pela Cidade Maravilhosa.

fotogaleria

"Tem sido uma delícia fazer o ‘Expedição Rio’. Estou conhecendo lugares incríveis da minha cidade que eu amo. Territórios pouco explorados e o mais incrível são as histórias por traz desses locais. Adoro um 'dedo de prosa' e o programa traz a possibilidade de conhecer pessoas e narrativas ricas de uma gente que faz a diferença na nossa cidade', vibra o apresentador.

Para Daniella, que fazia dupla com Pedro Bassan na primeira temporada, o programa oferece um novo olhar, fora do eixo urbano que todos conhecem sobre o Rio de Janeiro. Ela fala também sobre a expectativa para a estreia. "A segunda temporada segue trazendo a essência do 'Expedição Rio': um respiro para quem ama e quer bem ao Rio de Janeiro", diz a apresentadora.



Pantanal carioca

Nesta temporada, o programa vai apresentar o "Pantanal carioca", que fica na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e é um verdadeiro contraste aos condomínios de luxo e a loucura do trânsito no local.

Ainda entre os cenários do primeiro episódio estão diversas ilhas do Rio. Nas Ilhas Maricás, os dois jornalistas mergulham em águas cristalinas que fazem do local um dos mais belos da cidade. E, na Ilha do Governador, a dupla explora cantinhos desconhecidos, como a primeira colônia de pescadores criada no Brasil – a Z10, que fica na localidade conhecida como Zumbi.



"Essa colônia é uma ilha dentro de outra ilha. Hoje, são cerca de 1.500 pescadores antigos por aqui e, na pandemia, esse número triplicou. As pessoas procuraram o mar para sobreviver", conta Wilson Faquir, que chegou à colônia com 13 anos e hoje é presidente da associação de trabalhadores. O programa entrevista, ainda, um casal que atua nos arredores da Baía de Guanabara, na Ilha Seca, com um importante trabalho de retirada de lixo e entulho – de sofá até muitos quilos de plástico - que vão parar em águas fluminenses.

Seu “Alá” é outro personagem que o Rio precisa conhecer. Ciclista há 40 anos, Alarico Moura é um dos frequentadores assíduos da pista de mountain bike que fica em Tubiacanga, outra região da Ilha do Governador. “Eu estou igual a um Dom Quixote: errando pelo mundo e pedalando”, afirma Alarico, ao fazer alusão ao personagem famoso de Miguel de Cervantes.



Não tem como falar de ilha no Rio de Janeiro e não citar Paquetá. E, por isso, o programa faz uma parada na ilha de 40 ruas de chão batido e sem praticamente veículos movidos a combustível. Onde a bicicleta e a charrete elétrica ainda são os meios de transporte mais comuns no local. Dona Aparecida, de 102 anos, mora há cerca de cinco décadas na ilha e até música em homenagem a Paquetá ela já compôs.



Em mais um passeio pela região da Zona Oeste da cidade, a equipe do "Expedição Rio" chega às Ilhas Tijuca, que ficam a quatro quilômetros da costa, entre as praias de São Conrado e Barra. O acesso exigiu bastante preparo físico da dupla: sobre um “pranchão” de stand up paddle, os jornalistas foram remando da Praia do Amor, na Barra da Tijuca, até às Ilhas Tijuca. A própria travessia já foi a recompensa: numa paisagem exuberante com o nascer do sol no horizonte.