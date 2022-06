Bruno Fagundes dá vida ao coreógrafo Renan, em Cara e Coragem - foto João P. Teles / Divulgação

Bruno Fagundes dá vida ao coreógrafo Renan, em Cara e Coragemfoto João P. Teles / Divulgação

Publicado 27/06/2022 05:00

Rio - Se em 'Cara e Coragem', da TV Globo, Renan, interpretado por Bruno Fagundes, nos desperta raiva, a realidade ao conversar com o ator é bem diferente. Com um jeito doce e uma educação ímpar, ele nos faz esquecer do tempo durante o bate-papo e mostra muito autoconhecimento. Assumidamente nerd, o artista confessa que se dedicou para dar vida ao coreógrafo no folhetim global. Ele fez aulas de dança vertical e mudou alimentação para entrar no 'shape' do personagem. Bruno também cita que não tem nada a ver com o jeito vaidoso, explosivo e perfeccionista do bad boy.

fotogaleria

"Acho que eu não me pareço nada com ele. Ele é um cara exigente, mas extrapola essa exigência. Não é só determinado. Ele se transforma em um cara carrasco, e eu não sou. Ainda mais comigo mesmo. Sou muito generoso comigo, com a minha evolução, aprendizado. Tenho ambição, tenho vontade de melhorar, mas num limite saudável. Ele está num lugar de sombra, passa por cima de qualquer pessoa pra conseguir o que quer", avalia o ator.

Na trama, o Renan mantém um relacionamento abusivo com Lou (Vitória Bohn). Para Bruno, é importante as pessoas se atentarem aos sinais de abuso logo no início do namoro, como a preocupação mascarada, o ciúme excessivo e situações constrangedoras a que são submetidas.

"O Renan é cruel. A gente está trazendo o assunto do abuso de forma bem didática na novela. E é isso, começa com uma roupagem de amor, cuidado. Mas, na verdade, não é. O personagem dá a dica de quem ele é realmente desde o primeiro capítulo. E as pessoas perceberam esse 'abuso velado'", comemora ele, que adianta: "Não posso dar spoiler, mas essa relação abusiva vai piorar. E, claro: ver o que ele faz dá raiva, eu também tenho raiva dele. O Renan é pior que qualquer vilão da novela, ele não tem humanidade. É um cara que age desse jeito com todo mundo, a Lou é a vítima maior. Ele faz de tudo pra diminuir o outro".

O ator, inclusive, diz que fica surpreso ao perceber a quantidade de 'Renans' que estão espalhados por aí. "Demais. Minha família é muito composta por mulheres e tenho muitas amigas. 99,9% delas já sofreram algum tipo de abuso, seja ele moral, psicológico, sexual. Através da minha observação, sempre notei que esse comportamento do personagem é fácil de perceber hoje em dia. Material pra dar vida ao Renan está em todo lugar", comenta. Assim como em casos reais, Bruno deseja que o personagem pague por seus crimes. "Ele merece sofrer. É um cara que comete crimes, tem que pagar e ser julgado à altura", opina.

Ele também ressalta que os abusos não acontecem só em relacionamentos amorosos. "Infelizmente, os relacionamentos abusivos fazem parte das relações humanas. Acontece com pessoas que tem certo poder, isso acontece em amizades. Não me lembro de ter passado na vida pessoal por situações abusivas. Mas no meio profissional, sim. Nossa profissão é muito alimentada por ego. Já convivi com chefes e pessoas que me colocaram pra baixo. E era muito difícil".

Volta às novelas

Com mais de uma década de carreira, Bruno volta às novelas após oito anos. Seu último trabalho na TV foi em 'Meu Pedacinho de Chão', em 2014. Entre 2016 e 2021, ele se dedicou às séries. Voltar aos folhetins, segundo ele, é especial. "Você fica muito bom em novela, se fizer novela. É um veículo muito próprio na forma de execução, como é construído. Não há nada que te prepare mais do que fazê-la. Fiz série nos últimos cinco anos e é tudo diferente. Então, há uma redescoberta. É uma linguagem diferente, a novela é mais ágil. Tem sido uma experiência muito boa. Mas eu estou aprendendo a lidar mais com a solidão, já que estou há três meses no Rio de Janeiro fazendo esse trabalho. Minha família e meus amigos estão em São Paulo. Tenho tido menos vida social", confessa.

Quando a saudade aperta, Bruno recorre as ligações. "Quando batem esses momentos de solidão, ligo para os meus amigos. Quando a saudade bate forte, ligo pra minha mãe (a atriz Mara Carvalho), faço uma vídeo chamada. E quando bate muito, muito, forte, pego um voo e vou para São Paulo. Volto reenergizado. Eu, nesses últimos tempos, tenho ficado mais centrado. Tenho planejado mais, escrevo o que eu penso. Sou uma pessoa muito espiritualizada, gosto de manter meu centro".

Longe dos holofotes, o artista se considera um cara tranquilo. "Sou muito observador, uso meu trabalho como autoanálise. Sou dedicado, nerd e fujo de polêmicas. Nunca usei a carta 'Antônio Fagundes' para chegar em lugar nenhum. Esse é meu objetivo. Construir minha personalidade e estar próximo a minha família".

Filho de Antônio Fagundes

E por falar em Antônio Fagundes, no meio da entrevista, Bruno vibra: "Já estamos há 40 minutos conversando e ainda não citamos meu pai. Isso é muito legal, é fruto do meu trabalho, dedicação". Isso ninguém pode negar. Mas a curiosidade sempre fala mais alto: 'Já que você citou seu pai, o Antônio Fagundes está assistindo a novela? Ele dá pitaco na sua atuação?'. Bruno logo ri e confessa: "Meu pai, com todo o direito, está tirando o ano sabático dele. Ele fez uma série na TV Cultura sobre o descobrimento do Brasil. Assim que terminou foi viajar com a mulher, Alexandra Martins, e está viajando desde então. A gente tem se falado por whatsapp. Acredita que ele não tinha whatsapp até pouco tempo? A gente só conseguia falar com ele por e-mail ou por telefone fixo", entrega o ator.

O veterano da TV se rendeu ao aplicativo após a insistência dos filhos, Bruno, Dinah, Antônio, Diana. Agora, participa até do grupo da família. "Temos o grupo da família. Ele participa. A gente antes queria mandar uma foto pra ele e não conseguia ter essa troca rápida. Mas agora a realidade mudou. Ele manda até figurinha, e tem as melhores. Ele é o mais divertido", admite Bruno. E é através da troca de mensagens com o pai que o ator têm recebido elogios pelo seu trabalho. "Meu pai não acompanha a novela, não todos os dias. Mas ele vê algumas cenas. Ele, as vezes, me elogia. E tudo o que vem dos pais, dá um calorzinho bom. A gente faz pra eles reconhecerem, ficarem orgulhosos. Isso ainda somado ao fato de receber um elogio do Antônio Fagundes, que é de um dos atores mais experientes do Brasil, é mais incrível ainda".

Ao contrário do que muitos pensam, Fagundes não é do tipo de pai que passa a mão na cabeça do filho. "A gente já fez muitos trabalhos juntos. Parte da minha carreira foi perto dele. E meu pai me dizia mesmo quando algo não estava bom: 'Tá ruim, tá péssimo', 'Precisa melhorar', 'Vai estudar'", revela Bruno, que elogia a sinceridade do pai. "Temos uma troca muito sincera. Não é nada romantizada, como as pessoas acham. Meu pai não me diz: 'faça isso assim'. Tem coisas que nós discordamos, eu contra-argumento...". Por fim, Bruno se derrete pelo paizão: "Ele é um cara muito generoso. Ele criou uma casca, as pessoas acham que ele é bravo, mas não é nada disso. Ele é muito generoso e sensível".

Solteirice

Solteiro, Bruno afirma não estar à procura de um amor. "Não estou pensando nisso. De certa forma, pode ser uma distração, que não quero me dar o luxo de ter. Estou muito focado no trabalho, então, estou fugindo disso de romance. Estou quietinho, na minha, fazendo minhas coisas. Depois, quando essa fase terminar, estarei mais aberto. E, quando acontecer, se eu me apaixonar, namorar, vai todo mundo ficar sabendo. Confesso que as vezes, claro, bate uma carência. Mas está tudo certo, tenho me sentido muito realizado".

Série da Netflix

Em breve, os fãs de Bruno também poderão conferir seu trabalho na Netflix. Ele faz parte do elenco da série 'Só Se For Por Amor', inspirada no universo sertanejo. "A série ainda não tem data de estreia, mas já ouvimos em conversa de bastidor que vai rolar agora no segundo semestre. Meu personagem é um produtor musical, bem bonzinho, ele sofre de amor. É o oposto do Renan (risos). Vai ser bem legal ter dois trabalhos tão diferentes ao mesmo tempo", afirma.