’Pipoca da Ivete’ estreia no dia 24 de julho na TV GloboDivulgação

Publicado 24/06/2022 15:08 | Atualizado 24/06/2022 15:19

Rio - O programa que Ivete Sangalo vai comandar aos domingos na TV Globo já tem nome e data de estreia: o "Pipoca da Ivete" chega às telinhas no dia 24 de julho. A atração terá brincadeiras, adivinhações, desafios, muita música e bate papo, em quadros que se revezam e se renovam a cada programa. E Ivete não vai ficar só no comando não, ela também vai encarar os desafios junto com seus convidados, que podem ser famosos ou anônimos.

Em um dos quadros, "Batalha de Família", baseado no formato do sucesso americano "Family Game Fight", Ivete e seus convidados contam com a ajuda de duas famílias que brincam juntas, entre desafios e adivinhações, em busca do prêmio final.

Em outra dinâmica, os mil talentos de Ivete são colocados à prova. Ela e os participantes vão ser chamados para interpretar cenas clássicas e da dramaturgia da Globo. Outras surpresas e interações com a plateia prometem agitar o programa.

Anteriormente, Ivete também podia ser vista nas telinhas, neste que é o dia mais concorrido da televisão brasileira, no comando do "The Masked Singer Brasil". A emissora ainda não confirmou se a artista ficará à frente das duas atrações ou de apenas uma delas.