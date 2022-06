Fátima Bernardes comemora 10 anos do 'Encontro' com tatuagens falsas no corpo - Reprodução/Instagram/Sergio Santoian

Fátima Bernardes comemora 10 anos do 'Encontro' com tatuagens falsas no corpoReprodução/Instagram/Sergio Santoian

Publicado 25/06/2022 10:49 | Atualizado 25/06/2022 11:46

Rio - Fátima Bernardes celebra, neste sábado, 10 anos desde que o 'Encontro' estreou na TV Globo. A comemoração teve início com um vídeo emocionante que abriu o programa da última sexta-feira, em que a apresentadora tem seu corpo "tatuado" com tinta preta, enquanto a artista Louise Helène escreve palavras especiais como "família", "arte" e "humor".

fotogaleria

Ao longo do clipe, a jornalista aproveitou para se despedir da atração com um discurso emocionante. "Quando saí do 'Jornal Nacional' para construir o 'Encontro', acreditei na nossa parceria para seguir em frente. E, no final deste mês, farei o mesmo novamente. Direi um 'até breve', sempre acreditando na conexão forte que criamos em tantos anos de nossa convivência", declarou Fátima, que se despede do programa no dia 1º de julho, quando Patrícia Poeta assume o comando do matinal.

EMOCIONANTE



A Fátima Bernardes celebrou os 10 anos do #Encontro com um texto tããão lindo! Vem aqui assistir completinho https://t.co/ttTCDaYL7a | @fbbreal #TVeFamosos pic.twitter.com/Y5oQBL23EA — gshow (@gshow) June 24, 2022

Prestes a estrear no 'The Voice Brasil', a jornalista também usou o Instagram para comentar o episódio especial em comemoração pelos 10 anos do 'Encontro'. "Muito orgulho da trajetória, dos convidados que recebi, dos parceiros que tive e da equipe que brilha muito nos bastidores", escreveu ela, que ainda agradeceu Lilia Cabral, Jota Quest e Bráulio Bessa por participarem da festa na sexta-feira. "Muito amor envolvido, muita gratidão", completou.

A partir de outubro, Fátima estará de volta na TV Globo como a apresentadora da 11ª edição do 'The Voice Brasil', como anunciado recentemente pela emissora. Na ocasião, a comunicadora foi às redes sociais explicar sua saída do 'Encontro': "Lá vem mais uma grande mudança na minha vida. E lá vem textão. Sou inquieta, tenho medo de me acomodar e sempre quis concluir minha transição do jornalismo para o entretenimento. A oportunidade apareceu", declarou.

Confira: