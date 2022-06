Ana Maria Braga contou que irá se ausentar do ’Mais Você’ - Reprodução/Globo

Ana Maria Braga contou que irá se ausentar do ’Mais Você’Reprodução/Globo

Publicado 27/06/2022 13:29 | Atualizado 27/06/2022 22:02

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga participou do evento de apresentação das "Super Manhãs" da TV Globo, em São Paulo, nesta segunda-feira (27). A veterana, que vai comandar o "Mais Você" em novo horário, logo após o "Encontro", disse estar de peito aberto com o novo desafio.

fotogaleria



“Fiquei muito feliz de ser convidada pra falar das 'Super Manhãs' da Globo, dos novos desafios. Confesso que não durmi direito essa noite, faz tempo que não me vejo frente a frente com muita gente. Estou aqui de peito aberto e muito feliz de estar ao lado dos meus companheiros porque a gente raramente se encontra. Estamos todos nervosos e de coração aberto”, disse a apresentadora, se referindo a Patrícia Poeta, Manoel Soares, Thiago Oliveira, Talitha Morete, Rita Batista e Maria Beltrão, que também participam do evento.



A apresentadora ainda deu um conselho para Patrícia Poeta e Manoel Soares, que vão ocupar seu horário.



“Vocês estão acordando às pessoas. Prestem atenção porque esse acorda menina não é acordar da cama, é vamos acordar pra vida. Às vezes, as pessoas precisam de uma palavra, um incentivo. Esse primeiro horário da manhã é a hora de dizer 'hoje pode ser um belo dia' e mostrar as possibilidades que existem. Vocês vão ser brilhantes nesse trabalho e fico na torcida porque estou logo na sequência”, brincou. “Fiquei muito feliz de ser convidada pra falar das 'Super Manhãs' da Globo, dos novos desafios. Confesso que não durmi direito essa noite, faz tempo que não me vejo frente a frente com muita gente. Estou aqui de peito aberto e muito feliz de estar ao lado dos meus companheiros porque a gente raramente se encontra. Estamos todos nervosos e de coração aberto”, disse a apresentadora, se referindo a Patrícia Poeta, Manoel Soares, Thiago Oliveira, Talitha Morete, Rita Batista e Maria Beltrão, que também participam do evento.A apresentadora ainda deu um conselho para Patrícia Poeta e Manoel Soares, que vão ocupar seu horário.“Vocês estão acordando às pessoas. Prestem atenção porque esse acorda menina não é acordar da cama, é vamos acordar pra vida. Às vezes, as pessoas precisam de uma palavra, um incentivo. Esse primeiro horário da manhã é a hora de dizer 'hoje pode ser um belo dia' e mostrar as possibilidades que existem. Vocês vão ser brilhantes nesse trabalho e fico na torcida porque estou logo na sequência”, brincou.

Ana explicou que a ideia de mudar o horário do programa veio no tempo de pandemia, quando alguns horários foram mudados provisoriamente e o 'Mais Você' foi exibido em uma parte do horário do 'Encontro'.

"Quando esse novo horário veio pra mim foi uma grande satisfação e um desafio. Estou voando voo de brigadeiro nesse novo horário. Graças a Deus a gente tem uma boa resposta do público. Muda o desafio que eu tenho das pessoas, a cada hora muda a audiência", afirmou ela. "Se a gente não souber com quem está falando não temos o direcionamento do conteúdo. Eu não sei o que vai acontecer. Ninguém tem bola de cristal aqui. Agradeço a confiança da casa. Naquele período da pandemia que eu entrei um pedaço do horário da Fátima, nós percebemos que a culinária naquele horário perto da hora do almoço era muito bem-vinda."

A apresentadora aproveitou para tranquilizar o público e garantiu que o programa não vai ser modificado por conta da troca de horário. "Não vai mudar o 'Mais Você', não me vejo fazendo outra coisa. A gente faz não só entretenimento, a gente ajuda as pessoas, a gente dá notícias... Tudo isso nós vamos continuar fazendo. A gente vai se achar com certeza nesse novo caminho buscando olhar pra quem tá do outro lado da telinha. Vamos trazer o público do 'Encontro' pra gente e vamos tentar descobrir o que vamos mudar para nos adequarmos a essa audiência", ressaltou Ana.