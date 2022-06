TV Globo apresenta mudanças em sua grade de programas matinais e lança as Super Manhãs - Divulgação/TV Globo

Publicado 28/06/2022 06:00

Rio - As manhãs da TV Globo estão prestes a passar por uma grande mudança. A partir do dia 4 de julho, o “Encontro”, que era apresentado por Fátima Bernardes, passará a ter Patrícia Poeta e Manoel Soares no comando da atração, no ar a partir das 9h30. Ana Maria Braga entra logo em seguida com o “Mais Você”. E, aos sábados, Maria Beltrão, Rita Batista, Talitha Morete e Tiago Oliveira estarão à frente do “É de Casa”.

Em evento realizado nesta segunda-feira, em São Paulo, Ana Maria Braga garantiu que todos os envolvidos no projeto estão com “o coração aberto". “Estamos todos muito nervosos e com o coração aberto. Quando esse novo horário veio pra mim foi uma grande satisfação e um desafio. Estou voando um voo de brigadeiro nesse novo horário. Graças a Deus, a gente tem uma boa resposta do público”, disse a veterana, que ainda não sabe o que esperar da nova faixa.

“A audiência muda a cada hora. O desafio de manter toda a audiência nesse novo horário... Se a gente não souber com quem está falando, não temos o direcionamento do conteúdo. Eu não sei o que vai acontecer. Ninguém tem bola de cristal aqui. Agradeço a confiança da casa”, afirmou a apresentadora, que acredita que a faixa será boa para as atrações culinárias.

“Naquele período da pandemia que eu entrei em um pedaço do horário da Fátima (Bernardes), nós percebemos que a culinária naquele horário perto da hora do almoço era muito bem vinda”, comemorou.

Novidades no 'Encontro'

Para Patrícia Poeta, além da mudança de programa, há também a mudança de cidade, já que o Encontro passará a ser transmitido de São Paulo. “Estou muito animada de estar nesse novo desafio aos 4.5 (45 anos)”, brincou. “Já passei por tanta coisa. Confesso que dá esse friozão na barriga porque é mais que uma estreia, é mais que um desafio, é um projeto novo”, diz a apresentadora.

Patrícia também ressaltou a responsabilidade de assumir o “Encontro” após o jornal. “Tenho 24 anos de carreira e 22 de TV Globo. A partir de agora, com o novo horário, a gente vai ter uma responsabilidade muito grande, a gente vem do noticiário e depois passa pra Ana. Vamos tratar dos assuntos com mais tempo, tentar fazer com que o pessoal de casa entenda mais aquele assunto. O que o pessoal de casa pode esperar do novo 'Encontro' é a gente poder se aprofundar e também dar leveza pro pessoal de casa. Esse é um dos principais motivos pelos quais eu fui para o entretenimento. Vamos falar sobre os assuntos do dia mas também vamos dançar, encarar a vida... É essa mistura. Tô muito animada porque eu acho que é um desafio dos bons."

Enquanto isso, Manoel Soares celebra a oportunidade de assumir o comando do 'Encontro' ao lado de Patrícia: "Estou muito feliz porque eu comecei na TV em serviço braçal. Conseguir acumular experiência, ouvir todos os colegas, trazer todas essas informações pra frente do vídeo e se conectar com as pessoas de manhã é incrível", diz o apresentador. "Agora, nós vamos entrar na casa das pessoas no momento em que estão começando seu dia, temos o compromisso de fazer as pessoas terem um dia mais bonito, mais feliz. Eu, obviamente, tenho um carinho enorme por todo esse time que está aqui", completa ele.

A dupla ainda ganhou um conselho de Ana Maria sobre a responsabilidade de assumir o horário que, até então, era do "Mais Você". "Vocês estão acordando as pessoas. Prestem atenção porque esse 'acorda, menina' não é acordar da cama, é 'vamos acordar pra vida'. Às vezes, as pessoas precisam de uma palavra, um incentivo. Esse primeiro horário da manhã é a hora de dizer que 'hoje pode ser um belo dia', e mostrar as possibilidades que existem. Vocês vão ser brilhantes nesse trabalho e fico na torcida", declarou ela.

'É de Casa'

Após deixar o "Estúdio i", na GloboNews, Maria Beltrão se prepara para assumir o "É de Casa" a partir do dia 9 de julho, ao lado de Rita Batista e Tiago Oliveira, além de Talitha Morete, que segue no elenco da atração. Com experiência na cobertura do noticiário, Beltrão revela a expectativa para estrear a nova fase do programa: "Fico feliz pela confiança mas pra mim é um grande aprendizado, vou pegar classes que eu não abarcava tanto na GloboNews", destaca.

"Eu estava na minha área de conforto, 25 anos de GloboNews, e, agora, eu sinto a mesma emoção e borboletinhas no estômago. Eu, com 50 anos, entrando na menopausa, me vejo rejuvenescida. Animada, feliz, com muito medo. Vocês falam de sonho, eu tenho pesadelo há um mês", brinca a jornalista, que destaca a bagagem que levará para o novo desafio. "Eu sou boa em longas coberturas, eu posso improvisar por horas e horas. Espero que não aconteça nada ruim", acrescenta a carioca, que fará uma participação especial no programa de sábado, dia 2, para a "passagem do bastão".

E Talitha Morete não esconde a felicidade de continuar apresentando o programa, mesmo com a saída de Ana Furtado, André Marques (que encerrou seu contrato com a TV Globo) e Manoel Soares. "É a realização de um sonho. Entrei na Globo em 2010 como repórter, ficava na rua até um ano e meio atrás. A rua me trouxe maturidade, jogo de cintura. Amo gente, amo entrevistar pessoas. Sempre me dediquei muito ao trabalho. A rua me trouxe uma versatilidade que a gente precisa no 'É de Casa'. Sempre foi um objetivo na minha vida ser apresentadora e lutei muito pra isso", comenta.

A baiana Rita Batista acredita que trará um diferencial para as manhãs de sábado com seu sotaque e seus 18 anos de experiência na televisão: "Um sotaque, trazer essas impressões de um país tão diverso... Acho que a minha maior vontade é de exibir isso no vídeo. Eu trago essa regionalidade e brasilidade que a gente persegue. Há pouco tempo, eu estava na rua, então, a gente traz aquele calor, essa resposta e proximidade que a gente busca tanto", afirma.

Sucesso entre o público desde que apresentava os programas esportivos da Rede Globo, Thiago Oliveira demonstra sua animação com a nova etapa na carreira ao integrar o time do "É de Casa": "É um grande prazer estar aqui. Sempre sonhei com esse momento de chegar ao entretenimento. Você fala com o Brasil inteiro, de outra maneira e traz tudo aquilo que você carrega consigo mesmo. A minha missão é abrir portas e criar esperança. Mas, acima de tudo, é dar o sorriso pra família brasileira", completa.