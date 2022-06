João Vicente de Castro, Sabrina Sato, Emicida e Fábio Porchat no ’Papo de Segunda’ - Reprodução Internet

Publicado 28/06/2022 09:00

Rio - A apresentadora Sabrina Sato foi a convidada do "Papo de Segunda", do canal GNT, na noite desta segunda-feira. Durante o programa, Sabrina reencontrou o ex-namorado João Vicente de Castro, que é um dos apresentadores da atração. "Saia de segunda", brincou João Vicente ao postar uma foto de Sabrina nos Stories, do Instagram.

"Obrigada sempre", respondeu Sabrina, que também postou emojis de coração. "Foi demais! Obrigada pelo papo e gentileza, seus maravilhosos @joaovicente27, @emicida e @fabioporchat. Vou ter que voltar pra encontrar o @chico.bosco", disse a apresentadora.

Em fevereiro, quando Sabrina Sato completou 41 anos, João Vicente fez uma enorme declaração para a ex. "Mais um ano dessa mulher que muda a vida de todos que estão a sua volta. Transforma o mundo em mágica, ressignifica a palavra gratidão e faz da alegria um jeito de existir. Sabrina é bossa nova, samba, funk e rock. Sou grato e sempre serei a tudo que Sabrina me ensinou apenas sendo Sabrina. As dores do mundo ela combate com amor. Sabrina é uma força da natureza, dessas que não se controla, como um furacão, mas ao contrário desse, ela constrói tudo por onde passa, constrói laços, pontes, conforto. A rainha da vila é rainha, a rainha do Brasil a Rainha de todos nós que temos a honra de estar perto. Sabrina é um fenômeno que acontece de 1000 em 1000 anos e temos sorte de estar aqui pra assistir ela voar. Hoje é dia de celebrar Sabrina. Te admito, me orgulho e te amo", escreveu.

Sabrina Sato é casada com Duda Nagle, com quem tem uma filhinha, Zoe, de 3 anos.