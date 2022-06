Maria Beltrão vai estrear no ’É de Casa’ no dia 9 de julho - Kelly Fuzaro / TV Globo

Maria Beltrão vai estrear no 'É de Casa' no dia 9 de julho

Publicado 28/06/2022 09:54 | Atualizado 28/06/2022 10:05

Rio - Depois de 25 anos na Globonews, Maria Beltrão se prepara para um novo desafio. A jornalista vai assumir, a partir do dia 9 de julho, a apresentação do "É de Casa" ao lado de Talitha Morete, Rita Batista e Thiago Oliveira. Em evento realizado pela TV Globo nesta segunda, a apresentadora contou que está feliz por sair de sua "área de conforto".

"Estou muito animada, muito feliz de verdade. Eu estava na minha área de conforto. Foram 25 anos na Globonews e agora eu sinto a mesma emoção e borboletinhas no estômago de quando eu comecei. Agora, eu me vejo rejuvenescida. Eu, com 50 anos, entrando na menopausa, me vejo rejuvenescida", brincou.

Apesar de toda sua experiência, Maria Beltrão disse estar apreensiva com a estreia. "Estou animada, mas com muito medo. Eu vejo vocês (colegas que também estavam na coletiva de imprensa) falarem em sonho, tem um mês que eu tenho pesadelos", disse, aos risos. "Mas eu fui muito bem recebida, isso faz toda a diferença. Quando a gente tem guarida, a gente tem tudo. Quero levar muito amor, esperança e leveza ao público", completou.

Para Maria Beltrão, comandar o "É de Casa" com o novo time de apresentadores é uma grande responsabilidade. Atualmente, Ana Furtado, André Marques, Talitha Morete, Manoel Soares estão à frente da atração. A partir do dia 9, entram Maria Beltrão, Rita Batista, Thiago Oliveira e Talitha Morete, que continua no programa.

"Esse programa é campeão de audiência, então a nossa responsabilidade é enorme. Qual é o diferencial agora (nessa nova fase)? Somos nós! Fico muito feliz pela confiança, pra mim é um grande aprendizado. Vou pegar classes que eu não abarcava tanto na Globonews", disse a apresentadora, que vai fazer uma participação no "É de Casa" neste dia 2 para a "passagem de bastão".

Maria Beltrão, que sempre trabalhou com "hard news", disse que esse pode ser o seu diferencial à frente do "É de Casa". "O que as pessoas podem esperar de mim é que eu sou isso aí, vou fazer muita besteira. Pela minha experiência, eu adquiri essa coragem de ser imperfeita. Isso é uma coisa legal, é uma coisa minha. Eu sou boa em longas coberturas, eu posso improvisar por horas e horas. Mas espero que não aconteça nada ruim...", afirmou.