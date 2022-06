Rita Batista estreará no ’É de Casa’ a partir do dia 9 de julho - Kelly Fuzaro / TV Globo

Rita Batista estreará no ’É de Casa’ a partir do dia 9 de julhoKelly Fuzaro / TV Globo

Publicado 28/06/2022 11:37 | Atualizado 28/06/2022 12:06

Rio - A soteropolitana Rita Batista, de 43 anos, não vê a hora de estrear na apresentação do "É de Casa", que entra em sua nova fase a partir do dia 9 de julho. Ela comandará a atração ao lado de Maria Beltrão, Thiago Oliveira e Talitha Morete, que já faz parte da equipe atual do matinal.

fotogaleria

A repórter integra os programas da TV Globo há dois anos, seja apresentando quadros ou na reportagem, e sempre acompanhou o trabalho dos colegas com quem trabalhará no "É de Casa". "Eu cresci vendo vocês, assistindo vocês. Estava lá em Salvador, de onde eu venho, acompanhando a programação como 100 mil pessoas fazem a cada momento", comemorou Rita, que afirmou querer sempre mais trabalho.

"Sou fominha, gosto de participar de tudo, de fazer tudo ao mesmo tempo, mesmo que isso prejudique um pouco a vida pessoal. Mas eu tenho esse desprendimento, as vezes sou até questionada sobre isso, mas a gente trabalha na terapia e está tudo certo", brincou.

A apresentadora ressaltou a importância de uma mulher negra, com sotaque, estar na TV aberta em um horário disputado. "É muito importante estar nesse lugar, ocupar esse espaço, ocupar essa faixa que é tão vencedora. Estou bem apreensiva, bem nervosa, mas com muita vontade", garantiu Rita, que quer levar sua regionalidade ao programa.

"Não estou resumindo minha carreira a isso, fiz 18 anos de carreira em TV dentro da TV Globo. Mas acho importante o sotaque trazer essas impressões de um país tão diverso como o nosso. É a minha maior vontade exibir isso no vídeo. Eu trago essa regionalidade e essa brasilidade que a gente persegue", afirmou.

"Há pouco tempo eu estava na rua (fazendo reportagens na rua), então a gente traz aquele calor, essa resposta, essa proximidade (com o público)", finalizou a jornalista, citando qual será o seu diferencial no "É de Casa".