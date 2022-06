Paulo Lessa - Jorge Bispo

Publicado 29/06/2022 12:52

Rio - Paulo Lessa fez seu grande retorno às novelas em “Cara e Coragem”, atualmente no ar na TV Globo, onde interpreta Ítalo e faz par romântico com Taís Araújo, que interpreta Clarice. Mas o teatro nem sempre foi a ambição do ator de 40 anos. Paulo tinha um sonho de jogar futebol pelo Flamengo na infância, esporte pelo qual tem grande paixão. Ele acabou cursando até o sexto período da faculdade de Fisioterapia, mas abandonou o curso para se dedicar ao trabalho como modelo e não se arrepende. Foi a ponte que faltava para entender que sua vocação estava na arte.

“Foi quando eu fui aprovado para Oficina de Atores em 2008, e ali eu pude negociar melhor em casa com a minha mãe, que me cobrava demais. Ela queria me ver em um emprego mais tranquilo, mais seguro. Naquela época eles contratavam os atores para fazer oficina, então fiquei de carteira assinada do jeito que ela queria e acabei passando essa segurança que ela sonhava e acho que ela começou acreditar e ver que era sério”, explica Paulo.

Carreira

Estreando como protagonista na TV Globo, Paulo diz que é difícil ter uma noção da proporção do trabalho.

“É a primeira vez que faço um personagem desse tamanho, e eu espero que abram novas portas pra mim, estou tendo oportunidade de mostrar meu trabalho, é um personagem com mais camadas, envolvido na trama.”, conta o ator, que espera que se abram mais portas para outros também. “Acaba que sou uma "cara" nova, estão apostando em um ator que não teve tantas oportunidades assim. Que abra essa porta e possam confiar em novos atores, tem tantos atores talentosos e com capacidade de segurar essa responsa também”, afirma.

Paulo também faz questão de ressaltar a importância de um casal negro protagonizar uma novela em uma emissora de renome como a Globo, em um tempo que ainda se tenta amenizar os efeitos no racismo no Brasil. “Já falei isso algumas vezes e acho fundamental a gente conseguir se ver nos produtos! O nosso povo até pouco tempo atrás não se enxergava nos produtos. É legal a gente conseguir se ver, projetar nossos sonhos nesses personagens. Eu acho que torna os sonhos mais possíveis e mais próximos da gente” explica.

Em atuação também no “Vale a Pena Ver de Novo”, na reexibição da novela “A Favorita”, Paulo Lessa conta que essa “dobradinha” é muito significativa por despertar orgulho da carreira que construiu. “Em ‘A Favorita’ eu fiz uma pequena participação, estava começando, tendo as primeiras oportunidades. Agora é um momento completamente diferente, com um certo tempo de experiência. Então é muito legal ver aquele início para valorizar o caminho que eu fiz, valorizar a experiência até chegar em um protagonista em Cara e Coragem, tenho muito orgulho da minha trajetória, do caminho que estou fazendo, muito feliz com ele”, comenta o ator.

Família

Casado com a dentista cabo-verdiana Cindy Cruz, Paulo é pai de Jade, de 9 meses e revela o desafio de conciliar a carreira com a família. “A paternidade é algo avassalador, muito forte, é uma transformação a cada dia. Minha filha tem um ano, ela transformou minha vida de um jeito incrível. Ela me dá um gás, eu tenho um estímulo a cada dia. Não está sendo fácil, por exemplo, fazer a novela e manter a rotina que é muito cansativa, mas que muitas vezes eu supero por uma simples lembrança dela. É um desafio diário enquanto pai, e serviu pra eu e a Cindy se aproximar mais ainda”, relata Paulo, que junto com a esposa, vem curtindo a experiência de serem pais. “A gente desperta um amor que não tínhamos noção, supera muitas coisas e a família que se forma”, diz.

O ano de 2022 também reforça o resgate e manutenção da sua história familiar. . Isso porque ele é filho de Idalice ou Dai, como era conhecida. A mãe de Paulo Lessa foi uma cabeleireira, trancista, intelectual orgânica e mobilizadora social brasileira. Uma das profissionais de beleza pioneiras na valorização da estética negra no Brasil e vanguardista ao instituir, entre as cabeleireiras étnicas do Rio de Janeiro, uma abordagem reflexiva, sensível e conscientizadora sobre a condição da mulher negra no Brasil.

Dai construiu uma organização não-governamental intitulada Espaço de Estética e Cultura AFRODAI, que foi reconhecida pela ONU e tinha como principal objetivo ensinar um ofício a jovens entre 14 e 21 anos em situação de vulnerabilidade, em geral mulheres, mães, pobres e moradoras de favelas. Após o falecimento da sua mãe, Paulo decide assumir o casarão o transformando em pólo cultural de arte, culinária e estética afro-brasileira.

Está sendo maravilhoso conseguir tocar o espaço cultural com tanta história. Conseguir retomar esse projeto e conseguir contar todo esse processo em uma nova versão fazendo essa conexão entre passado, presente e futuro, é uma responsa! Mas é uma responsabilidade que eu tenho o maior prazer de assumir, eu acho que é importante ter espaços de fortalecimento e valorização da nossa cultura,e a proposta lá é essa: valorizar a cultura afro-brasileira.

Paulo deu uma nova roupagem para o projeto inicial de sua mãe, trazendo questões tem mais familiaridade. “Tem o audiovisual, tem o teatro, tem a dança, então a ideia é que a casa tenha diversas atividades e seja um polo cultural, um polo de empreendedorismo preto no Rio de Janeiro. Espero que a visibilidade da novela, que sabemos que tem, facilite um pouco para contarmos essa história para mais pessoas, como atrair novos parceiros interessados em estimular a cultura no Rio de Janeiro”, conclui.