Marcus Majella e Rafael Infante estrelam o programa dirigido por Alice Demier e co-dirigido por Ju AmaralDivulgação

Publicado 29/06/2022 20:28

Rio - Marcus Majella e Rafael Infante se preparam para revelar o programa que nasceu da parceria entre os dois humoristas. Ainda sem nome e data de estreia definidos, a nova atração do Multishow tem direção de Alice Demier e co-direção de Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo. No programa, a dupla de comediantes viaja pelo Brasil com o objetivo de dar um novo olhar para personalidades que viralizaram nas redes sociais.

fotogaleria

Um dos episódios foi gravado diretamente da Rocinha, na Zona Sul do Rio, onde Majella e Infante conheceram a influenciadora Yago Mapoua. Com um milhão de seguidores no Instagram e 4,4 milhões de fãs no TikTok, a jovem ganhou destaque na internet com sua versão da Dona Hermínia, personagem eternizada por Paulo Gustavo na franquia "Minha Mãe é Uma Peça".