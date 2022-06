Tiago Leifert manda recado para Fátima Bernardes no Encontro - Reprodução da TV Globo

Tiago Leifert manda recado para Fátima Bernardes no EncontroReprodução da TV Globo

Publicado 30/06/2022 12:51

Rio - Fátima Bernardes foi surpreendida no 'Encontro', da TV Globo, desta quinta-feira. Prestes a estrear no 'The Voice Brasil', a apresentadora recebeu um recadinho surpresa de Tiago Leifert, que comandava o reality musical. O jornalista desejou boa sorte a namorada de Túlio Gadêlha no novo desafio profissional.

fotogaleria

"Quando migrei do esporte para o entretenimento em 2015, meu primeiro trabalho oficialmente no entretenimento foi substituir a Fátima nas férias. Pra você, Fátima, mais importante do que tudo: aproveita demais o 'The Voice Brasil'. Só aproveita, se diverte, você já gosta de música, você vai se emocionar muito, se divertir bastante. Eu vou estar ligado com você, como sempre", disse Tiago.

Fátima retribuiu o carinho do amigo. "Muito obrigada, Tiago. Um beijo muito grande. É um orgulho, hoje, eu substituir você no The Voice. Estou muito feliz, sei que vou contar com sua torcida e, qualquer coisa, vou ligar pra pedir uma ajuda", comentou.

A apresentadora comandará o 'Encontro' pela última vez nesta sexta-feira. É que a partir de segunda, dia 4, Patrícia Poeta e Manoel Soares assumem a atração, que passará a ser exibida mais cedo, logo após o 'Bom Dia Brasil'. Em seguida, vem Ana Maria Braga com o 'Mais Você'.

Entenda:

A partir de outubro, Fátima estará de volta na TV Globo como a apresentadora da 11ª edição do 'The Voice Brasil', como anunciado recentemente pela emissora. Na ocasião, a comunicadora foi às redes sociais explicar sua saída do 'Encontro': "Lá vem mais uma grande mudança na minha vida. E lá vem textão. Sou inquieta, tenho medo de me acomodar e sempre quis concluir minha transição do jornalismo para o entretenimento. A oportunidade apareceu", declarou.

Já Tiago Leifert resolveu se desligar da Rede Globo em setembro de 2021, após 15 anos trabalhando na emissora, para acompanhar de perto os cuidados da filha Lua, de 1 ano de idade, que trava uma luta contra um câncer raro nos olhos.