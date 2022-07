Felipe Kieling entrou ao vivo com o filho no colo - Reprodução/Twitter

Publicado 30/06/2022 19:35

Rio - Felipe Kieling, correspondente da Band em Londres, virou assunto entre os internautas ao aparecer ao vivo na Band News FM segurando o filho no colo. O profissional comentava a possível saída de Neymar Jr do Paris Saint-Germain enquanto acalmava a criança.

fotogaleria No Twitter, o jornalista explicou o motivo da presença do filho no programa. "Lucas não pôde ir para creche. A gente não tem família por perto e a minha esposa estava numa reunião importante. Ele veio comigo para o trabalho e não deu muito sossego…faz parte", contou.

O momento foi elogiado nas redes sociais. "Muito necessário, fofo e empático. Que essa imagem faça parte do nosso dia-a-dia. Parabéns para o Jornal e para a parceria do casal!", escreveu uma internauta. "Muito bom! Muito fofo o baby. Morri de rir com a curiosidade dele hahaha excelente trabalho! Um bebê no colo não fez reduzir em nada a qualidade! Parabéns!", elogiou outra.