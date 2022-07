Jojo Todynho no Mais Você - Reprodução da TV Globo

Publicado 01/07/2022 12:34

Rio - Espontânea, Jojo Todynho revelou um detalhe de sua vida sexual com o marido, Lucas Souza, durante o 'Mais Você', da TV Globo, na manhã desta sexta-feira. A funkeira contou para Ana Maria Braga que filmou sua primeira transa com o militar, durante uma viagem ao México.

"Eu pintei em Cancún. Nada de errado, mas de zoação mesmo. Eu filmei eu e Lucas…", entregou Jojo, se referindo à primeira transa com o marido. Ana Maria, então, quis saber: "No rala e rola! E ele sabia disso?". "Filmei escondido, porque na minha cabeça ia ser só o ‘pente e rala’. Não ia ter nada”, confessou. Em seguida, Jojo elogiou a performance de Lucas: "O garoto é uma máquina".

No bate-papo com Ana, a cantora também disse que se apaixonou rapidamente pelo militar, mas tentou se afastar para resguardá-lo de críticas. "Ele falou que estava gostando de mim, mas disse que era da pista, que não queria nada com ele. Dei uma foto para ele não esquecer. Eu tava apaixonada pelo Lucas, mas tinha medo de ficar com o Lucas para ele não passar pelas coisas que a gente passa, queria resguardar. Entendi que nessa vida de famosa tinha que me acostumar a ser sozinha porque aguento o que as pessoas fazem comigo, mas me dói ver as pessoas que gosto passarem. Fico muito triste. Lucas falou que tava pronto para viver qualquer coisa", afirmou.

Após elogiar a atitude do marido, a cantora apontou um defeito dele: "O único problema dele é que é ciumento. As pessoas falam que me acho, claro que vou me achar, meu marido acha que sou a Gisele Bündchen."