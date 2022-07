Glenda Kozlowski durante o ’Show do Esporte’ - Reprodução/Band

Glenda Kozlowski durante o ’Show do Esporte’Reprodução/Band

Publicado 03/07/2022 16:33

Rio - Glenda Kozlowski comentou as declarações do ex-piloto brasileiro Nelson Piquet sobre o inglês Lewis Hamilton, durante o programa "Show do Esporte", da Band, na manhã deste domingo (3). A apresentadora questionou qual seria a real intenção de Piquet ao utilizar termos racistas em referência a Hamilton.

fotogaleria

No último dia 27, tournou-se pública uma entrevista que Piquet deu ao jornalista Ricardo Oliveira, em novembro de 2021, em que ele usou mais de uma vez o termo "neguinho" e ainda foi homofóbico ao tratar do britânico. A situação acabou ganhando repercussão internacional e Glenda abordou assunto no programa esportivo.

que passada de pano pro piquet, hein? pic.twitter.com/VqYQbFMiis — joão abel (@joaoabel_) July 3, 2022

"Ficar olhando coisas de um ano atrás também, eu acho que trazendo à tona agora pode mudar às vezes o contexto das coisas. Quer dizer, isso não tem contexto, não dá para falar sobre isso, né? Usar termos racistas. Mas será que o contexto era esse também? Eu acho que de um ano para cá as pessoas mudam, de um ano para cá muita coisa muda", afirmou. A apresentadora se retratou horas depois de sua fala causar repercussão na internet.

Peço desculpas a todos pelas minhas palavras. Fui muito mal na escolha de cada uma delas. Todo minha indignação por mim mesma. Um beijo a todos. #perdão — glendakozlowski (@glendakozlowski) July 3, 2022

Todos os envolvidos, inclusive o próprio Nelson Piquet, reconheceram que as falas dele sobre Lewis Hamilton são inaceitaveis.



Aí vem a Glenda Kozlowski defender, quase uma semana depois. E ela não é a única, sabemos.



PRA QUE? Que tara é erra de defender absurdos? — Pedro Otávio de Farias (@pedrodefarias) July 3, 2022 Glenda Kozlowski com uma fala RIDÍCULA e NOJENTA sobre o lance do Piquet. “Ngm sabe o contexto, faz um ano já”. Meu Deus do céu. Tem contexto pra racismo??? E o outro do lado dela rindo. Band é um lixo!! #showdoesporte — Cayo (@CayoHenrique08) July 3, 2022

Após a entrevista de Piquet ter sido divulgada, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo), a Mercedes, a equipe do piloto ingês, e a diretoria da Fórmula 1 publicaram notas repúdio a fala do ex-piloto. Lewis Hamilton também se pronunciou sobre o episódio em suas redes sociais, dizendo que as declarações de Piquet mostram como é preciso ainda uma "mudança de mentalidade" na sociedade.