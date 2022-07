Vitória Strada vence o ’Dança dos Famosos’ de 2022 - Globo / Ellen Soares

Publicado 03/07/2022 21:14 | Atualizado 03/07/2022 21:14

Rio - Vitória Strada garantiu o primeiro lugar na final do "Dança dos Famosos" 2022, transmitido pela Rede Globo, na noite deste domingo. A atriz participou de uma disputa acirrada contra o cantor Vitão e a apresentadora Ana Furtado e acabou levando o troféu para casa.

Após ser anunciada como vencedora, Vitória comemorou a conquista ao lado dos pais e deu um beijão na noiva, Marcella Rica, além de conquistar inúmeros elogios da parte de Luciano Huck, o apresentador do programa. "Eu quero dizer o seguinte: eu fiquei muito seu fã, muito! Você é uma menina muito delicada, muito educada, muito elegante, muito caprichosa! Vocês formam um casal lindo! Fico muito feliz em ver esse beijo da celebração de vocês aqui! O mundo é sobre isso, sobre diversidade, sobre aceitação, sobre as pessoas serem felizes, sobre a gente acolher e celebrar a vida! Estou muito feliz com sua vitória e com tudo que ela simboliza nesse mundo tão estranho que estamos vivendo, Vitória", comemorou ele.

"É sobre amor. Amem uns aos outros. Não critiquem a forma que o outro ama. Enquanto todo mundo estiver amando não haverá problema", declarou a atriz, emocionada.

O júri artístico da final do programa foi composto por Murilo Benício, Paolla Oliveira, Ana Maria Botafogo, Carlinhos de Jesus e José Carlos, o Zebrinha. A última etapa da competição contou também com duas apresentações de cada dupla, divididas em dois estilos, a valsa e o samba.