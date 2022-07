Luciano Huck entrega namoro de Murilo Benício - Reprodução da TV Globo

Publicado 04/07/2022 10:05 | Atualizado 04/07/2022 10:11

Rio - Discreto em relação a sua vida pessoal, Murilo Benício teve sua intimidade exposta durante o 'Domingão com Huck', da TV Globo. É que o apresentador acabou confirmando que o ator e a jornalista Cecília Malan estão namorando ao agradecer a presença do artista no júri da 'Dança dos Famosos'.

"Vou reforçar que ele estar aqui hoje é uma declaração de amor, de amizade que eu estou recebendo hoje. Porque ele é um ermitão. Ele sai só para gravar e vai namorar lá em Londres quando pode. Mas eu falei: Murilo, com esse sucesso de ‘Pantanal’, vem aqui fazer um carinho no amigo, ao vivo", disse Luciano Huck.

Os boatos de que Murilo vive um relacionamento com a jornalista Cecília Malan circulam desde dezembro do ano passado. Segundo o colunista do Uol Lucas Pasin, o ator teria se divido entre as gravações da novela Pantanal, no Mato Grosso, e Londres, na Inglaterra, onde Cecília mora e atua como correspondente internacional.



Cecília Malan está solteira desde que se separou do francês Pierre Antoine, em 2020. O casal esteve junto por sete anos e são pais de Olimpia, de 2 anos. Já Murilo Benício não assume um novo relacionamento desde seu término com Manuela Dias, autora de novelas. O ator é pai de Antônio, fruto de seu relacionamento com Alessandra Negrini, e Pietro, da união com Giovanna Antonelli.