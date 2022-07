Boninho e Ivete Sangalo posam juntos no primeiro dia de gravações do novo programa da cantora - Reprodução/Instagram

Publicado 04/07/2022 20:01

Rio - Ivete Sangalo está cada vez mais perto de estrear seu novo programa na TV Globo. Nesta segunda-feira, a cantora iniciou as gravações do "Pipoca da Ivete", que tem estreia marcada para o dia 24 de julho. A novidade foi divulgada por Boninho, que publicou uma foto divertida dos bastidores da atração que será exibida aos domingos.

"Primeiro dia de gravação da 'Pipoca da Ivete'. Vamos brincar muito todo domingo, a partir de 24 de julho na TV Globo", escreveu o diretor de variedades da emissora carioca. No clique publicado no Instagram, Boninho e Ivete aparecem usando perucas coloridas, enquanto posam sorridentes para uma selfie.

Após fazer sucesso como apresentadora do "The Masked Singer Brasil", Ivete Sangalo se prepara para assumir o comando de seu próprio programa dominical. O "Pipoca da Ivete" terá brincadeiras, adivinhações, desafios, muita música e bate papo, em quadros que se revezam e se renovam a cada programa. E a cantora não vai ficar só no comando não, ela também vai encarar os desafios junto com seus convidados, que podem ser famosos ou anônimos.

