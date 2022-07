Ivete Sangalo dedica ’Pipoca da Ivete’ a Xuxa Meneghel, Mara Maravilha e Faustão - TV Globo

Publicado 05/07/2022 19:07 | Atualizado 05/07/2022 19:10

Rio - Ivete Sangalo já deu início às gravações de seu programa na TV Globo, "Pipoca da Ivete", e fez questão de dedicar essa estreia a grandes nomes da televisão brasileira. Em discurso emocionado, apresentadora homenageou Xuxa Meneghel, Faustão e Mara Maravilha.

"Eu quero mandar um beijo especial a Mara Maravilha, que me recebeu no programa dela quando eu tinha 7 anos e me tratou com tanto carinho. A Xuxa Meneghel, que abriu as portas do programa dela para que eu assumisse aquele programa gigante com a energia dela. E a Fausto Silva, que todas as vezes em que eu pisei no seu programa, falou que eu merecia ter um programa de televisão. Então, eu quero honrar isso aqui", disse ela.

O dominical estreia dia 24 de julho com a participação de Diogo Nogueira.