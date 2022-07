Cenas do filme ’The Woman King’, com Viola Davis - Divulgação

Publicado 06/07/2022 13:25

Rio - Foi liberado pela Sony, nesta quarta-feira (6), o trailer oficial do filme "The Woman King", estrelado por Viola Davis, que dará vida à poderosa Nanisca, líder de um exército de mulheres guerreiras. Sob a direção de Gina Prince-Bythewood e tendo "My Power", de Beyoncé, como trilha sonora, o longa chega aos cinemas dia 16 de setembro.

A história é baseada em fatos que aconteceram no Reino de Daomé, um dos estados mais poderosos da África nos séculos XVIII e XIX. Nas imagens é possível ver a chegada dos europeus à região, e Nanisca entende que os estrangeiros querem não só colonizar seu povo, mas todo o continente. Ela se junta a jovens recrutas para enfrentar os inimigos que violaram suas honras, escravizaram o povo e ameaçaram destruir tudo que elas amam.

Em entrevista à Variety, Viola revelou que fez um intensivo treinamento para viver a guerreira. "Começamos alguns meses antes das filmagens – quatro horas por dia, cinco dias por semana. Musculação, corrida, artes marciais e treinamento de armamento para o facão", comentou.

A atriz, que também foi a produtora do projeto, diz que a nova experiência foi transformadora. "Eu nunca tive um papel como esse antes [...] e saber que eu ajudei a torná-lo realidade… Há sempre uma visão que você tem para sua carreira, mas há muito poucos papéis como atriz de cor. Pele escura com nariz largo e lábios grandes. Eu só vou continuar a dizer isso. Essas histórias são extraordinariamente limitadas", acrescentou.

Viola Davis já recebeu diversos prêmios ao longo de sua carreira, dentre eles, o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por "Um Limite Entre Nós".