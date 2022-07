Alanis Guillen com o vestido de noiva de Juma Marruá em ’Pantanal’ - João Miguel Junior/Globo

Alanis Guillen com o vestido de noiva de Juma Marruá em ’Pantanal’João Miguel Junior/Globo

Publicado 06/07/2022 16:27 | Atualizado 06/07/2022 16:36

Rio - Alanis Guillen apareceu nos bastidores da gravação de "Pantanal", na TV Globo, mostrando vestido que sua personagem, Juma Marruá, vai usar no dia de seu casamento com Jove, interpretado por Jesuíta Barbosa. As cenas vão ao ar nos próximos capítulos da novela.