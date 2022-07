Janguiê Diniz - Reprodução

Janguiê DinizReprodução

Publicado 06/07/2022 19:36

Rio - A Record News estreia, na próxima segunda-feira (11), a primeira temporada do "Batalha de Investidores", o reality show que promete virar a mesa de negociações e colocar os donos de startups como líderes de uma grande rodada de captação. Com a apresentação de Janguiê Diniz, a cada semana o programa receberá uma startup diferente, que será disputada por investidores e uma celebridade empreendedora. Ao todo, 12 negócios passarão pelo programa durante essa temporada, que será transmitida às segundas, quartas e sexta-feiras, a partir das 19h40.



Sequência do reality "Batalha das Startups", a "Batalha dos Investidores" reunirá os melhores cases do "BdS" e apresentará uma conclusão para a trajetória dos participantes dentro do canal de notícias mais assistido do Brasil. A temática, desta vez, será uma inversão no processo de captação, já que tradicionalmente são as holdings e investidores que comandam as rodadas de negociação. No reality, as startups já passaram por todo o processo de mentoria e duelos, provando ao público a viabilidade desses negócios, bem como a capacidade de suas lideranças. Nada mais justo, então, que no novo game os investidores que duelem entre si para se provarem como boas escolhas de parceria e investimento.



A dinâmica do "Batalha de Investidores" será dividida em três etapas, em que as startups deverão tomar decisões cruciais para avançar dentro do reality. O primeiro momento será decidido com base em afinidade, ou seja, qual investidor tem mais sinergia com a empresa e os seus objetivos. "Durante as gravações, já tivemos situações bem interessantes, em que startups foram contra a corrente e escolheram investidores menos conhecidos, mas que vão de encontro ao propósito e cultura da empresa", conta Janguiê.

O segundo momento é a etapa de estratégia, no qual os investidores apresentarão planos voltados para o smart money para cada empreendedor. "Essa talvez seja a etapa mais importante, já que aqui é onde diversas startups optaram por trocar de investidor, ou, até mesmo, declinar todas as propostas e escolher seguir com a sua própria estratégia", acrescenta o apresentador.



A terceira e última etapa é a fase do aporte, na qual os investidores entram em leilão para oferecer o melhor lance ou proposta. Nesta temporada, a expectativa da produção é conseguir liberar até R$ 10 milhões em investimentos, vindos de nomes renomados, como João Kepler, Bossanova Investimentos, Epitychia Investimentos e o próprio Janguiê - que tem a liberdade de optar por fazer ou não uma proposta. "Voltam nesta primeira temporada as startups: Bravus, Bella Materna, My2Gloves, TrackCash, Bit Energy, FlexPay, SchoolKing, AgroInsight, Media Glass, Conexões Games, Apreço e Inspecto Agri", finaliza Janguiê.



Além do quadro fixo de investidores, o programa contará também com participantes especiais a cada semana, que entrarão no duelo para conquistar os melhores negócios. São eles: Paulo Vieira, Pyong Lee, Flavio Augusto, Tiago Brunet, Caio Carneiro, Kaká Diniz, José Roberto Marques, Cíntia Chagas, Samuel Pereira e Gilberto Augusto - todos com expertise em empreendedorismo e nomes de peso dentro do mercado nacional.



O reality ainda conecta cada startup com executivos das principais empresas do país no quadro Café com CEO, sob a liderança de Alexandre Velilla. "Vamos fazer uma mágica nesse programa que é mostrar ao empreendedor que, muitas vezes, o dinheiro não é o mais importante para os negócios. Uma estratégia clara e, principalmente, alinhada com a realidade da empresa e o seu mercado pode muitas vezes ser a chave para o sucesso e o crescimento de uma empresa", comenta Pyong Lee.



"Eu vi, no 'Batalha de Investidores', negócios sendo valorizados 300% em até cinco minutos", comenta Flávio Augusto.



"A dinâmica do reality deveria servir de influência para o mercado nacional, já que essa é a maneira correta de se investir: investidores escolhendo de onde - e de quem - vêm os seus investimentos. O mercado precisa aprender a fazer isso", afirma João Kepler.



"O 'Batalha de Investidores' encerra o ciclo das primeiras temporadas do 'Batalha das Startups'. Foram mais de duas mil startups inscritas e, agora, apresentamos aqui as doze mais promissoras. Lembrando que tudo começará novamente a partir de outubro, com a terceira temporada do 'Batalha das Startups', na qual viajaremos o Brasil todo em busca dos futuros participantes da temporada de 2023", finaliza Reginaldo Pereira.



Sobre o 'Batalha das Startups'



O reality é produzido pelo Grupo Inova SA, que também tem a aceleradora de negócios InovaHub, para acelerar as startups campeãs do reality show. O "Batalha das Startups"estreou sua primeira temporada em outubro de 2020, na Record News, revelando como grande campeã a startup Apreço, de precificação de produtos e serviços de artesanato, liderada pela empreendedora Fabielle Bacelar.

A segunda temporada foi vencida pela startup InspectoAgri e contou com patrocínio da Philips, Motorola e Locaweb, entre outros, além de parcerias institucionais com Prefeitura Municipal de Barueri, Sebrae, Distrito, Snaq, Sai do Papel, Energy Hub, Instituto Êxito, Bossa Nova e Epitychia.