Thiaguinho será o primeiro homenageado da nova temporada do ’Som Brasil’Reprodução / Instagram

Publicado 07/07/2022 13:19

Rio - Thiaguinho será o primeiro homenageado do novo 'Som Brasil', que voltará a fazer parte grade da Rede Globo em agosto deste ano. O programa, que foi criado em 1981 e teve sua última temporada exibida em 2013, retornará com um formato diferente, contendo uma antologia de shows especiais, a fim de reverenciar a música brasileira.

O especial será transmitido no dia 10 de agosto, após a novela 'Pantanal', e contará com uma entrevista inédita com o cantor, conduzida por Pedro Bial. Durante a conversa, o apresentador resgatará detalhes da vida pessoal e profissional do artista, ao longo de seus 20 anos de carreira. Além do bate-papo, serão exibidas apresentações musicais dos maiores sucessos de Thiaguinho, que é um dos maiores nomes contemporâneos do samba e do pagode.

O novo formato do programa contará com a direção artística de Mariano Boni e Monica Almeida, além da direção geral de Gian Carlo Bellotti. As novas produções do gênero também serão disponibilizadas no plataforma de streaming do Grupo Globo.