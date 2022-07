Próximo ’Globo Repórter’ falará sobre a saga do emagrecimento no Brasil - Divulgação

Próximo ’Globo Repórter’ falará sobre a saga do emagrecimento no BrasilDivulgação

Publicado 07/07/2022 13:54 | Atualizado 07/07/2022 14:07

Rio - O próximo "Globo Repórter" terá como tema os desafios enfrentados pelos brasileiros na jornada do emagrecimento saudável. O programa contará com o depoimento de pessoas que sofriam com obesidade e transtornos alimentares e tentará "desmistificar" informações do meio acadêmico para o grande público.

fotogaleria

Na tentativa de entender melhor a saga da perda de peso, a equipe do programa desenvolveu uma pesquisa com mil pessoas, que vivem nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, detectando que a maioria das que tentaram fazer dieta por conta própria não alcançaram o resultado desejado. Além disso, trouxe informações do estudo NUTRINET, da USP, a fim de expor a influência da pandemia na alimentação da sociedade brasileira e também, dados do Hospital das Clínicas de São Paulo, que avaliam a importância da quebra do comportamento sedentário para o bem-estar humano.

"Levantar a bandeira da vida saudável é uma prestação de serviço necessária! Ouvimos as maiores autoridades do assunto para levar o que há de mais atual sobre o tema", afirmou a jornalista Flávia Jannuzzi, que esteve junto ao produtor Jorge Ghiaroni para realizar a reportagem. "Nossa reportagem pode ser útil e ajudar milhares de pessoas com informações preciosas de estudos que estavam restritos ao mundo acadêmico", completou ele.

O programa será transmitido na sexta-feira (8), após a novela 'Pantanal', na Rede Globo.