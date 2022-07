Reynaldo Gianecchini e Klara Castanho se juntam a Tainá Müller na 2ª temporada de 'Bom Dia, Verônica' - Divulgação/Netflix

Publicado 07/07/2022 14:57

Rio - Após fazer sucesso como o primeiro thriller original da Netflix no Brasil, a série "Bom Dia, Verônica" está perto de estrear sua segunda temporada. Nesta quinta-feira, a plataforma de streaming divulgou o trailer da continuação da trama estrelada por Tainá Müller, que ganha novos capítulos no dia 3 de agosto. O vídeo revela as primeiras cenas de Reynaldo Gianecchini e Klara Castanho, que surgem como pai e filha na produção.

A nova temporada acompanha a policial Verônica, que continua a investigação de um esquema de corrupção mesmo após ser dada como morta. A protagonista acaba se envolvendo com os mistérios de um grupo religioso liderado por um pastor que abusa sexualmente da própria filha.

Além de marcar a estreia de Gianecchini na Netflix após encerrar seu contrato com a TV Globo, a continuação de "Bom Dia, Verônica" ainda tem o elenco forçado pela chegada de Camila Márdila e Pedro Nercessian. A produção já é o terceiro trabalho de Klara Castanho com o serviço de streaming, e o primeiro a ser lançado desde que a atriz de 21 anos teve uma gravidez exposta após ser vítima de violência sexual.



Confira o trailer: