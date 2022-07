Matheus Pires - Reprodução/Instagram

Publicado 07/07/2022 15:05

Rio - A grande final de "No Limite" que acontecerá nesta quinta-feira (07) ganhou um desfalque: Matheus Pires. O programa reunirá os finalistas Clécio, Charles, Ipojucan, Lucas e Victor, e os participantes já eliminados da temporada, com exceção do diretor pedagógico que foi diagnosticado com Monkeypox, a varíola dos macacos, e não estará ao lado dos colegas de reality show.

fotogaleria A ausência de Matheus Pires na final do programa foi informada por sua equipe através de um comunicado nas redes sociais. "No início da semana, Matheus começou apresentar alguns sintomas de "Monkeypox" (varíola dos macacos) e prontamente fez o exame. Ontem foi confirmada a infecção pela varíola, com isso ele precisou ser internado e não vai comparecer a final do programa 'No Limite', da TV Globo, nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Pedimos a todos que mandem energias positivas para que ele se recupere quanto antes e logo possa estar de volta. Por enquanto, ele se encontra estável e assim que puder, vem aqui explicar tudo para vocês."

Integrando a equipe Lua após a troca de tribo, Matheus Pires foi o décimo segundo eliminado do reality show. "Eu amei cada segundo. Eu odiei cada segundo também. Hoje vocês eliminaram o Pires e eu quero que lá fora vocês conheçam o Matheus. Mas lá fora a gente conversa sobre isso!", disse em sua despedida.