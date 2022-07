MTV MIAW 2022 - Divulgação

Publicado 07/07/2022 16:24 | Atualizado 07/07/2022 16:28

Rio - A MTV anunciou nesta quinta-feira (07) a dupla que apresentará a quinta edição do MTV MIAW, premiação da emissora. A ex-global Camila Queiroz e o cantor Xamã comandarão o evento que acontecerá no dia 26 de julho, no Vibra Hall, em São Paulo. A premiação será exibida no dia 28, a partir das 21h, tanto na MTV Brasil, Pluto TV e TikTok.