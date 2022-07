Maria Beltrão chama a atenção no É de Casa - Reprodução da TV Globo

Publicado 09/07/2022 10:24

Rio - Maria Beltrão 'chegou chegando' em sua estreia no 'É de Casa', da TV Globo, na manhã deste sábado. A apresentadora mostrou muita animação no comando do matinal, ao lado de Thiago Oliveira, Talitha Morete e Rita Batista. Os internautas elogiaram a desenvoltura da jornalista na atração e o nome dela chegou a ficar entre os mais comentados do Twitter.

Na cozinha do programa, Maria recebeu os outros apresentadores com um café da manhã especial. "Os três mosqueteiros, que na verdade são quatro. É verdade que eu fiz esse ovo, primeiro café da manhã do novo É de Casa. Podem sentar que vou servir. Para você de casa, bom dia com Maria na maior alegria. É uma honra e um privilégio. Sábado é dia de ser feliz", disse ela, que arrancou risadas dos colegas ao admitir que estava perdida. "Qual é minha câmera, gente? Tô perdidinha aqui".

Beltrão também assistiu a uma retrospectiva da sua carreira na TV. Entre os momentos exibidos, estava uma dancinha que a jornalista fez ao fundo do estúdio da GloboNews, que se tornou viral. Ela reproduziu o passinho ao lado de Maria Cândido, que apresentou o 'Bem Estar' no estúdio.

O alto astral de Maria conquistou os telespectadores e internautas. Não faltaram elogios a apresentadora nas redes sociais. "A meta é ter a felicidade da maria beltrão às 6h50 da manhã. Rainha!", disse um. "A Maria Beltrão é demais! Dá o nome em qualquer programa", comentou outro. "É minha folga? sim! acordei cedo pra ver a estreia da Maria Beltrão? Com certeza! Que maravilhoso acompanhar essa nova etapa da sua vida", destacou um terceiro.

Confira abaixo!

a meta é ter a felicidade da maria beltrão às 6h50 da manhã. rainha! #ÉdeCasa pic.twitter.com/ldvx4Jd4p5 — nico (@nicolasmuniztv) July 9, 2022

se me perguntarem: “como é a maria beltrão apresentando?”

vou claramente mostrar este vídeo que vale mais que mil palavras o puro suco de maria beltrão #edecasa pic.twitter.com/4RNA2edkXh — ana luisa (@feministana_) July 9, 2022

Que delícia ter @beltraomaria bem cedinho pra começar nosso fim de semana no #ÉDeCasa — @marcos_curioso (@marcos_curioso) July 9, 2022

O novo #EDeCasa tá ótimo!!! Maria Beltrão tudo na minha vida. O elenco também muito mais carismático! — Ricardo Maia (@oricardomaia) July 9, 2022

@beltraomaria é um sucesso em qualquer área. O talento é absurdo Maria Beltrão. Fã demais!!

Nos faz acordar cedo e assistir ao #edecasa , programa que até então não havia assistido.

Vida longa, Maria!

pic.twitter.com/lajaxIIRK5 — Anderson Araújo (@deda_deda21) July 9, 2022