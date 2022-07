Celso Portiolli - Reprodução

Celso PortiolliReprodução

Publicado 10/07/2022 18:03

Rio - Durante a apresentação do "Domingo Legal", Celso Portiolli pediu o retorno de um famoso programa do SBT: O "Show do Milhão". O apresentador comandou uma edição especial do game show que contou com 13 episódios no ano passado. Além deste programa, Celso Portiolli expressou a vontade de apresentar outra temporada do quadro "Os Paranormais".

fotogaleria "O 'Show do Milhão' estou com saudade de fazer. Se o SBT autorizar... Estou com vontade de fazer. Tem dois programas que todo mundo pede: o 'Show do Milhão' e 'Os Paranormais'", contou.

No final do ano passado, Celso Portiolli agradeceu a oportunidade de comandar o programa que já foi apresentado por Silvio Santos. "Nesta sexta vai ao ar o último 'Show do Milhão' com minha apresentação. Foram 13 episódios incríveis!!! Muito obrigado a toda equipe que me apoiou desde o primeiro momento. Ao diretor @fabianowicher externo minha gratidão pelos ensinamentos. Equipe técnica onde tenho muitos amigos, obrigado por me fazer sentir bem e acolhido!", disse na época.