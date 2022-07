Claudia Leitte ganhou festa surpresa durante o ’Domingão’ - Reprodução/Twitter

Claudia Leitte ganhou festa surpresa durante o ’Domingão’Reprodução/Twitter

Publicado 10/07/2022 21:09 | Atualizado 10/07/2022 21:11

Rio - Claudia Leitte completou 42 anos e ganhou uma festa surpresa de aniversário neste domingo (10) durante o "Domingão com Huck". A cantora participou do programa e cantou grandes sucessos da carreira, como "Extravasa", "Bola de Sabão" e o single "Dengo Meu", do novo projeto em comemoração aos 20 anos de carreira.



fotogaleria A cantora aproveitou que estava na atração para agradecer pela trajetória profissional de sucesso. "Eu só tenho que agradecer. Essa é a razão de eu cantar... sou uma pessoa que ama servir, tenho prazer em ver o outro feliz e acho que essa é a minha missão como cantora. Porque existem várias vertentes, vários caminhos para ser cantor. Eu gosto de ver gente feliz", afirmou.

Na sequência, Claudia Leitte foi surpreendida com uma surpresa de aniversário, que contou com a presença de seu marido, Márcio Pedreira, que acabou ganhando uma declaração apaixonada da cantora. "Eu ganhei um presentão na minha vida. Eu tenho muito, muito orgulho do meu marido. Esse homem é um espetáculo fisicamente, todo mundo pode ver, é lindo. Mas eu admiro a grandeza dele, é a pessoa mais reservada que conheço, porém a mais engraçada. Não tem preço ser casada com o melhor amigo", disse.