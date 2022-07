Vanessa Giácomo interpreta Cléo na série 'Flihas de Eva' - Globo/Estevam Avellar

Publicado 12/07/2022 06:00

Rio - Juntamente com Renata Sorrah e Giovanna Antonelli, Vanessa Giácomo faz parte do trio de protagonistas da série "Filhas de Eva", que estreou em 2021 na Globoplay, e que chega na TV aberta nesta terça-feira (11). A trama, que será exibida às terças e quintas após "Pantanal", conta a história de três mulheres fortes e independentes que giram em torno de um questionamento em comum que dá início à série: até onde elas vão para encontrar a felicidade?

Destaque como a vilã Aline em "Amor à Vida" e atualmente no elenco de "Travessia'', nova novela das nove da TV Globo, Vanessa considera uma realização trabalhar com duas colegas por quem sempre nutriu grande admiração. A atriz, que é mãe de Raul e Moisés, frutos do casamento com o ator Daniel Silveira, e de Maria, da relação com o empresário Giuseppe Dioguardi, falou um pouco sobre sua personagem na série e a felicidade de poder fazer parte do elenco.

"A série tem um texto maravilhoso, perspicaz e ousado. As equipes de produção e direção fizeram um trabalho impecável para que o elenco, que conta com nomes incríveis, pudesse brilhar. É um produto muito especial e eu sinto um orgulho imenso de ter feito parte dele”, disse.

O enredo

O trio de protagonistas se cruza pela primeira vez na festa de bodas de ouro de Stella, interpretada por Renata Sorrah, que tem uma epifania sobre a vida que levou até então e decide se separar, aos 70 anos, no meio da comemoração. É essa atitude que inicia uma grande reviravolta na trama.

A filha de Stella, Lívia, vivida por Giovanna Antonelli, é uma profissional bem sucedida, mas tem dificuldades para se relacionar com a filha Dora (Débora Ozório) e nem imagina que o marido, Kleber (Dan Stulbach), com quem está há 20 anos, tem um caso. Cléo, personagem de Vanessa Giácomo, que é a responsável pelo bolo da festa, entra na história como uma nova amiga de Lívia, que acaba se relacionando com Kléber, sem saber que ele era casado. Vanessa diz que nunca viveu uma coincidência como essa. "Nunca vivi nada nem parecido com isso. Mas acredito que a vida inspira a arte e que essas coincidências podem acontecer e acontecem, e são elas que às vezes unem as pessoas", explica.

Apesar dessa relação de Cléo com Kléber, ela e Lívia se tornam muito amigas. Para Vanessa, elas tiveram uma conexão feminina muito potente. “Acho que elas tiveram uma sintonia, uma cumplicidade que se estabeleceu naturalmente. Elas não forçaram uma barra, simplesmente aconteceu, como se cada uma delas tivesse algo que suprisse a ausência na outra. E assim nasceu uma amizade valiosa", revela a atriz.

A personagem de Vanessa Giácomo na verdade se chama Cleópatra. Nome de rainha e vida de plebeia. Cléo, que está com os aluguéis atrasados e sendo ameaçada de despejo, vê na morte da vizinha a oportunidade de quitar sua dívida. Na casa da falecida ela encontra o bolo da festa de Stella a ser finalizado, junto com uma nota de cobrança. Acreditando que vai receber o dinheiro, além de honrar o compromisso da vizinha, ela decide se aventurar como confeiteira e finalizar a encomenda com a ajuda da mãe. Em meio ao caos da festa de bodas que Cléo conhece Kleber.

Certa de que não dá muita sorte na vida, Cléo se auto intitula 'guia do fundo poço'. A atriz acredita que a personagem é o próprio obstáculo na busca por sua felicidade. “Cléo tem uma autoestima no pé. E isso se deve, também, à estrutura familiar que resultou nessa mulher que se contenta com migalhas. Sim, com migalhas de carinho, de atenção e de afeto de maneira geral”, ressalta.

Com uma vida familiar conturbada, Cléo precisa esconder da mãe que o irmão está preso. Sobre a relação da personagem com a família, Vanessa reafirma o ambiente problemático no qual ela vive. "É uma relação não muito saudável, baseada em mentiras convenientes para uma convivência razoável. Ela ama demais aquela mãe e, por ela, cria um cenário irreal para evitar decepções e mágoas", esclarece.

A relevância

Com uma temática que tem como foco o universo feminino e a relação entre as mulheres na sociedade, “Filhas de Eva” é um título que resgata o simbolismo da figura bíblica de Eva, a primeira mulher da História. "Hoje em dia, falamos e ouvimos muito sobre a importância da força e da união feminina. Essa série mostra um lado sensível e comovente deste movimento que une mulheres. Uma união de apoio, escuta e afeto. Uma união que não promove disputa e comparações”, diz Vanessa Giácomo, que acredita que a trama pauta questões que podem atravessar muitas mulheres.

"A série permeia pelo universo feminino, que tem elementos que atravessam a maioria das mulheres, como a nossa força de não esmorecer em diversas situações e a nossa capacidade de renascer mesmo diante de momentos tão adversos", ressalta atriz, que já recebeu um retorno do público sobre sua personagem. "Ainda estávamos mais isolados por conta da pandemia, mas na rede social pude perceber a aceitação do público, a identificação de muitas mulheres com os traços de algumas personagens. Sobre Cléo, foi muito especial, porque ela foi acolhida pelo público. As pessoas entenderam a sua trajetória e olharam para ela com compaixão, jogando luz naquilo que ela tem de bom, não nos seus erros", conta.

Estreando na TV aberta, Vanessa revela sua expectativa em ver "Filhas de Eva" chegando a um público ainda maior. “Foi um trabalho delicado e muito especial. Acho que as pessoas vão se emocionar e vão se identificar com inúmeros momentos da trama. Mas uma coisa eu tenho certeza de que acontecerá: o público vai se surpreender com o desenrolar da história, porque essa série foge completamente do que é óbvio”, finaliza.