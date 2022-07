Marcela Fetter estreia em ‘Pantanal’ como par romântico de Irandhir Santos

Personagem da atriz, Érica, que fará par romântico com o de Irandhir Santos, promete reviravoltas - Divulgação / TV Globo

Personagem da atriz, Érica, que fará par romântico com o de Irandhir Santos, promete reviravoltas Divulgação / TV Globo

Publicado 13/07/2022 06:00

Rio - Marcela Fetter se junta ao elenco de "Pantanal", da TV Globo, como Érica, uma nova personagem que promete causar reviravoltas na trama. Jornalista paulistana, filha de um deputado federal Ibraim (Dan Stulbach), que vai até o Pantanal para fazer uma matéria sobre sustentabilidade e acaba se envolvendo em um romance com José Lucas de Nada (Irandhir Santos).



"Mulher cheia de vida, mega curiosa, interessada pela vida, que viaja para vai ver de perto o real cenário do Pantanal. Mas mais do que isso, é surpreendida pela magia daquele lugar, se tornando algo muito mais profundo de autoconhecimento, conexão com sua essência e leveza pura. Uma realidade completamente diferente da sua", diz a atriz que dará vida à Érica.

Após José Lucas quase ser morto pela onça Marruá ao ameaçar Juma (Alanis Guillen), ele se sente culpado, deslocado e incapaz de reverter o que sente pela moça, mesmo sabendo que ela se casará com seu irmão Jove (Jesuíta Barbosa). Em cenas que foram ao ar nesta terça-feira (12), ele chega a dizer a José Leôncio (Marcos Palmeira) que quer ir embora, compartilhando a razão de sua decisão. Mas seu pai o convence a ficar até encontrarem juntos uma solução para este tormento.

E é aí que Érica entra. Ela embarca na chalana de Eugênio (Almir Sater) que recomenda à moça se apresentar a José Leôncio antes de dar início aos trabalhos na região. Ela chega ao porto sem paradeiro e se depara com os peões do fazendeiro. Acaba pedindo pouso na fazenda e é lá que conhece José Lucas de Nada. E se transforma no motivo que ele busca para ficar. O esperado é que a preseça de Érica coloque fim na disputa entre os irmãos, mas, na verdade, vai piorá-la. Isso porque a jornalista também terá uma conexão imediata com Jove, gerando ciúme em José Lucas — e em Juma.



Noiva do influenciador Rodrigo Lima, Marcela Fetter tem 26 anos e faz sua estreia em uma novela das nove. A atriz fez dois trabalhos na TV Globo, estreando como vilã em "Malhação: Seu Lugar no Mundo" (2015), e depois esteve no elenco da minissérie "Se Eu Fechar os Olhos Agora" (2018). Chegando numa obra em que todos já estão no ar há alguns meses, Marcela revela como a experiência foi desafiadora.



"Fazer minha primeira novela, em uma obra de relevância histórica como Pantanal já não é uma coisa simples. Entrar no capítulo 100 então... Você potencializa isso, ainda mais no meio de tantos atores consagrados. Imagina a responsabilidade e atenção. Mas tive muita sorte de começar minhas gravações no Pantanal, ficamos um mês acordando, tomando café da manhã, almoçando, gravando, jantando, assistindo novela todos juntos. Com isso, criei uma conexão e intimidade com cada um da equipe. Todos, sem exceção, me receberam de braços abertos, com muita força, amor e carinho e rapidamente me senti fazendo parte dessa grande família", conta.



Com bastidores que fazem quase tanto sucesso quanto a novela, Marcela faz questão de destacar a atmosfera de acolhimento por parte de todo elenco, direção e produção de "Pantanal". "A forma como fui recebida, eu nunca vou esquecer. Foi fundamental para mim, para minha confiança, sobretudo o Irandhir, que estou mais próxima pelas nossas cenas, e que foi de uma generosidade absurda, um aprendizado que vou carregar pro resto da minha vida. Criamos uma conexão muito especial. Falo que ganhei dois presentes de Deus: fazer Pantanal e ter o Irandhir como parceiro. Então é muito gratidão mesmo", ressalta a atriz, que não tem dúvidas que o personagem de Irandhir será a salvação de Érica tanto quanto ela será a dele.



"Estamos construindo uma história muito linda desse envolvimento dos dois, com muita leveza, alegria e amor. Os dois se sentem muito à vontade em todos os momentos que estão juntos. Érica chega como um sopro na vida do Zé Lucas, e Zé Lucas chega como uma ventania na vida da Erica, que faz ela repensar e muito... Certas convicções, certezas que ela tinha e não tem mais, qual caminho realmente ela quer seguir, no que ela acredita e quer levar para vida. Junto com isso, traz muita coragem para ela tomar suas próprias decisões. Ela sente uma paixão avassaladora por esse cara tão intrigante e diferente da realidade dela, que faz ela enxergar o mundo por outro ângulo. Ela se sente viva com a presença dele", relata.



Marcela revela ainda como foi sua preparação para adentrar no universo de "Pantanal" com uma personagem tão curiosa e consciente. "É da natureza da Érica essa curiosidade. Ela questiona, se interessa, pergunta, quer saber o porquê de tudo. Quando comecei a prepará-la, estudei muito sobre todas essas questões que ela trazia com tanta propriedade, sobre o garimpo e como ele afeta todas essas regiões do Pantanal, os rios que estão cada vez mais contaminados por mercúrio, as queimadas... Eu mergulhei em documentários, vídeos e entrevistas para poder me abastecer ao máximo de tudo isso que ela já dominava dentro dela. E todo o fascínio de quando ela chega na fazenda do Zé Leôncio, eu deixei para sentir e viver quando chegasse no Pantanal para as gravações. Foi imediato o fascínio da Marcela atriz também, aquele lugar é muito mágico, com uma energia muito especial”, conclui.



Érica entra em cena no capítulo de "Pantanal'' que vai ao ar nesta quinta-feira (14), marcando o início da semana do capítulo 100.