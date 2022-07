’Além da Ilusão’ - Reprodução / Internet

Publicado 14/07/2022 13:51

Rio - Em cenas dos próximos capítulos de "Além da Ilusão", que irão ao ar a partir de sexta-feira (15), Emília, personagem interpretada por Gaby Amarantos, vencerá a competição de canto da "Rádio Alô Alô Campos" e receberá a faixa de "Rainha". No entanto, a felicidade da cantora pode durar pouco.

No momento da "coroação", Santa (Arlete Salles) apresenta a finalista no baile de carnaval promovido para ocasião e Enrico (Marcos Veras) sobe ao palco, eufórico, para comemorar ao lado da amada e a beija na frente de Cipriano (Claudio Gabriel), que fica devastado com a cena. Mesmo tendo brigado com a esposa após descobrir a traição, Cipriano se magoa profundamente e busca consolo nos braços de Giovana (Roberta Gualda), que já começa a sentir mais do que uma simples amizade pelo vizinho.

Margô (Marisa Orth) não aceita o resultado final da competição e se une a Mariana (Carol Romano) a fim de desmascarar Emília, que junto a Enrico, permanece aplicando golpes no cassino e não imagina ser pega. Após pedir demissão da fazenda, a capoteira acaba despertando a desconfiança de Mariana que descobre, por fim, de onde vem o dinheiro para a rainha encomendar roupas com Isadora (Larissa Manoela) e sustentar seu estilo de vida atual.

Depois de reunir todas as informações, Mariana divide a novidade com a vedete e juntas, contam a Santa o que descobriram, já que a dona do cassino oferece uma boa quantia em dinheiro para quem revelasse a identidade do responsável pelos roubos locais. Juntas, as parceiras entregam Emília para polícia e conquistam sua vingança.