Taís Araujo, Tadeu Schmidt, Marcos Mion e Paulo Vieira vão apresentar o ’Criança Esperança’Divulgação/Globo

Publicado 14/07/2022 19:46

Rio - Vai começar 37ª edição do 'Criança Esperança' no dia 15 de agosto, após "Pantanal", este ano o comando está nas mãos de quartro grandes apresentadores da TV Globo: Taís Araujo, Tadeu Schmidt, Marcos Mion e Paulo Vieira. Luciano Huck fará o lançamento da campanha 2022 durante o "Domingão com Huck", cujo tema “Educação é a nossa esperança”.



Com pai professor e estreando na apresentação do evento, Marcos Mion comentou sobre o convite. "Consigo lembrar anos seguidos que assisti e esse ano receber o convite para ser um dos apresentadores, significou muito para mim. Todo mundo pode esperar o que eu sou: verdade, emoção, entrega e respeito. Tudo que faço é com brilho no olhar e coração pulsando forte, e em um evento como esse, isso fica ainda mais evidente", ressaltou Mion, emocionado.

Já Taís Araujo, veterana e também filha de professora, contou como é poder viver a experiência mais uma vez. "Eu fiquei muito feliz com o convite ainda mais porque fala sobre a transformação por meio da educação. Esse assunto tem que estar em pauta sempre! Eu só existo hoje, considero a minha carreira ser uma carreira de sucesso, porque eu tive a chance de estudar", destacou a atriz.

Tadeu Schmidt ressaltou o amor que tem por essa causa. "Para mim, é sempre uma grande honra participar. Me enche de orgulho saber que eu faço parte de um projeto tão lindo, que ajuda tanta gente há tanto tempo. O projeto faz isso investindo na educação, o que é maravilhoso", disse o apressentador do "BBB".

E Paulo Vieira expôs suas expectativas para o show. "O Criança Esperança é aquele despertador lembrando a gente da nossa função de pensar educação. Mais que falar dos projetos alcançados, vamos celebrar o poder transformador da educação e convidar todo mundo para pensar como estamos tratando esse tema", refletiu.



"Criança Esperança" é uma campanha nacional de mobilização social que que tem como objetivo conscientizar as pessoas em prol dos direitos da criança e do adolescente. A iniciativa é promovida pela TV Globo, em parceria com a UNICEF entre 1986 e 2003, e desde 2004 com a UNESCO. Anualmente, são realizados diversos shows que incentivam as doações feitas pelos telespectadores e por várias instituições.