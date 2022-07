Olívia Araújo dá vida a Augusta, em Além da Ilusão -

Publicado 18/07/2022 06:00

Rio - Que bom seria se todo mundo tivesse uma amiga como a governanta Augusta, interpretada por Olivia Araujo, em 'Além da Ilusão', da TV Globo. A personagem vive uma relação proteção e carinho com Davi (Rafael Vitti), que assumiu a identidade de Rafael Antunes (Fabrício Belsoff) para conseguir despistar a polícia e recuperar sua liberdade, após ser acusado de matar Elisa (Larissa Manoela). Em entrevista ao DIA, a atriz não esconde sua felicidade com o papel na novela das seis e faz vários elogios ao personagem.

"É um personagem que é uma delícia de fazer. Ela apresenta valores que eu acredito. Ela tem uma maturidade, uma inteligência emocional, que eu gostaria de ter", analisa Olivia, que também se considera uma boa amiga. "Sou uma boa amiga, sim. Sou muito atenta às pessoas que gosto, tenho uma relação de muito carinho e respeito com elas também."

Na trama global, Augusta vive uma boa fase, após se casar com Abílio (Luciano Quirino) e formar sua família. Se a personagem já encontrou seu príncipe encantado, Olivia continua em busca de seu grande amor na vida real. "Estou solteira, não tenho filhos. Acho que todo mundo quer ter seu par na vida, mas vivo bem só. E viver só não tem nada a ver com solidão. Mas é aquilo: disposta a encontrar um grande amor, a gente sempre está. Estamos aí, vivos, respirando", brinca a atriz.

Com a proximidade término da novela, a artista também conta qual seria o final perfeito para sua personagem. "A gente como atriz pretende o melhor final, né? Mas acho que o final da Augusta será coerente. Ela já casou com o homem que amava, ela construiu sua família. Acho que ela terá um final bonito", reflete ela, que já se mostra nostálgica com o fim do folhetim, escrito por Alessandra Poggi.

"Estou tentando muito administrar a saudade que eu vou ficar das pessoas. Todos nós entramos nessa novela querendo muito fazer ela, a gente começou a gravar na época da pandemia. É uma novela, bonita, bem escrita, é um marco da retomada da classe artística ao trabalho depois de um período de isolamento. Foi um trabalho especial. Tô segurando a minha onda. Semana passada gravei com o Rafael Vitti e me emocionei muito. E tem sido assim", conta.

Carinho dos fãs

Augusta caiu nas graças do público e conquistou o carinho dos telespectadores. "As pessoas gostam muito da personagem. Confesso que sou pouco ativa nessas coisas de redes sociais, mas sempre que eu posto algo citando a personagem. As pessoas falam dela de forma muito carinhosa. Quando as pessoas me reconhecem na rua é a mesma coisa. Todo mundo comenta o fato da Augusta ser carinhosa, madura, afetiva. E isso me deixa muito feliz como atriz", afirma.

Mudança temporária para o Rio

Devido às gravações da novela, Olivia se mudou para a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Para se sentir mais em casa, ela trouxe alguns de seus pertences de São Paulo. "A gente sente falta de casa. Então, trouxe plantas, porque achei que elas iam sentir minha falta, objetos de coração, pra eu bater o olho e achar que estou em casa", comenta ela, aos risos. "Aqui na Barra tem o mar, eu adoro, mas eu não consegui muito ir à praia", destaca.

Aberta para novas oportunidades

Olivia já tem grandes trabalhos no currículo, como 'Chiquititas' (2013), no SBT, e 'I Love Paraisópolis' (2015), 'Tempo de Amar' (2017), 'O Tempo Não Para' (2018), todas na TV Globo. E se depender da atriz, ele pode aumentar ainda mais. Após 'Além da Ilusão', a atriz conta que não tem nenhum trabalho em vista, mas deixa claro que está aberta a novas oportunidades. "Termino a novela e não tenho nenhum projeto. Mas gostaria muito de continuar trabalhando. Pode ser novela, série".