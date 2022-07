Patrícia Poeta estreou no comando do 'Encontro' na última segunda-feira - Reprodução/TV Globo

Publicado 15/07/2022 16:53 | Atualizado 15/07/2022 16:59

Rio - A semana em que Patrícia Poeta e Manoel Soares estrearam no comando do "Encontro" terminou com internautas indignados com um quadro do programa. Nesta sexta-feira, o públicou usou as redes sociais para detonar a produção do matinal após a exibição do "Cantando Notícias", criado por Edu Krieger. Usuários do Twitter criticaram o fato da atração reproduzir uma canção alegre resumindo casos graves que dominaram o noticiário da semana.

Entre as brincadeiras com o preço da gasolina e do leite, a música ainda abordou a morte do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e o incêndio que atingiu um prédio na região da Rua 25 de março, em São Paulo. Além disso, os assuntos que mais revoltaram os internautas ao serem citados na canção foram o assassinato do tesoureiro do PT, em Foz do Iguaçu, e o flagrante de um anestesista enquanto estuprava uma mulher em trabalho de parto.

"Isso aqui foi uma das coisas mais vergonhosas e constrangedoras que eu já vi na televisão. Não tem ninguém na Globo pra avisar que isso tá um lixo?!", questionou um internauta, no Twitter. "Eu achei esse quadro de muito mau gosto", comentou um usuário. "Não é possível que ninguém tenha o mínimo senso crítico pra avisar que esse quadro é um desrespeito", detonou outra pessoa. "Isso é o que eu chamo de vexame", disparou mais um telespectador.

Confira o vídeo e as reações:

"Esse canto é repleto de amor"

Aí mostra:

Incêndio

Estupro

Assassinato

Crise

