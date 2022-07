Leo Batista vai completar 90 anos em 22 de julho - Reprodução

Publicado 16/07/2022 07:43

Rio - Perto de completar 90 anos, Leo Batista será homenageado pelo "Esporte Espetacular", que vai ao ar neste domingo (17). O experiente jornalista e apresentador, que faz aniversário em 22 de julho, participou de um café da manhã especial com Lucas Gutierrez e Barbara Coelho.

Na gravação, ele foi convidado a assistir aos depoimentos feitos por um timaço de famosos formado por Ronaldo, Tite, Neymar, Rebeca Andrade, Bernardinho, Oscar, Hortência, Tony Ramos, Galvão Bueno, Ana Maria, Glória Maria, Fátima Bernardes e Cid Moreira.

O programa exibe ainda o quadro "Arquivos Públicos", que revirou o acervo da TV Globo para contar histórias do jornalista, que está desde 1970 no ar na emissora.

Outros destaques



Já os comentaristas Caio Ribeiro e Paulo Nunes e os gamers Cerol e Nobru, astros do Free Fire, desafiaram 100 crianças do Jardim Peri, onde nasceu o Gabriel Jesus, para uma partida de futebol no campo da comunidade.

E ainda durante o programa, será exibida, entre 10h e 11h40, a final do Pan-Americano de Ginástica Artística por equipes feminina, que contará com narração de Luis Roberto e comentários de Diego Hypolito.

A competição é classificatória para o Mundial de Liverpool e acontece no Rio. A delegação brasileira tem em nomes como Rebeca Andrade e Flávia Saraiva grandes chances de medalha.