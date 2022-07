Isadora (Larissa Manoela) e a mãe da atriz Larissa Manoela, Silvana - Globo / Camilla Maia

Publicado 18/07/2022 14:44

Rio - Na reta final das gravações de "Além da Ilusão", Larissa Manoela foi surpreendida com a participação da mãe, Silvana Elias Santos, como sua dublê. Como forma de homenagear a atriz que estreou na TV Globo protagonizando a trama das seis, a direção e a equipe da novela fizeram o convite para que a mãe de Larissa Manoela atuasse ao lado da filha.

"Vê-la agora na novela é muito gostoso. Além de ser linda visualmente, a novela possui figurino, fotografia e um roteiro muito delicado. Tudo tratado com muito esmero e Larissa fazendo as duas personagens (Elisa e Isadora). As duas foram pensadas e colocadas pra ela no momento certo. Fico muito feliz de poder participar desse trabalho da Larissa. A vejo tão realizada que me sinto realizada também", afirmou Silvana.