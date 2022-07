A Turma da M - Globo/Fabio Braga

Publicado 20/07/2022 06:00

Rio - Um dos maiores sucessos entre a criançada no Brasil, a 'Turma da Mônica' está prestes a chegar com tudo no streaming. Nesta quinta-feira, o Globoplay lança a primeira série live-action com o mesmo elenco dos filmes 'Laços' e 'Lições', que conquistaram o público nos cinemas. Dessa vez, a trama segue Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) em novos conflitos com o início da adolescência.

Com oito episódios, a série dá continuação à saga iniciada em 2019, mas também traz novidades que prometem agradar os fãs do universo criado por Maurício de Souza. Entre elas, está a introdução de Milena (Emilly Nayara) no quinteto principal da trama. Além disso, as personagens Carminha Frufru (Luiza Gattai) e Denise (Becca Guerra) também participam dessa nova fase. Mariana Ximenes e Fernando Caruso reforçam o elenco adulto interpretando a Madame Frufru, mãe de Carminha, e Feitoso Araújo, respectivamente.

Para o escritor que deu início à história em tirinhas de jornal dos anos 1960, a estreia de 'Turma da Mônica - A Série' é um momento emocionante: "É muito bom estar mais uma vez com esse elenco maravilhoso e acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de cada um deles nesse novo projeto. A série está linda, cheia de mistério e com muita diversão. Está do jeitinho que a turma gosta, e ainda traz outros personagens já conhecidos dos quadrinhos que irão agitar ainda mais o Limoeiro. Todo mundo ficará ansioso para saber os desdobramentos das histórias. Não percam!", convida o cartunista Maurício de Souza.

Além de retornar com o mesmo elenco principal dos filmes, a série também segue com a direção de Daniel Rezende, que assumiu o desafio de levar a diversão dos quadrinhos para as telonas. "'Turma da Mônica - A Série' é a primeira história 100% original dessa versão live action. O desafio foi amadurecer a dramaturgia de acordo com essa nova fase: a entrada na adolescência", comenta.

"Temas como padrões, a busca da perfeição e vulnerabilidade foram nossos guias nos roteiros, além das famosas perguntas: 'quem sou eu agora?' e 'devo me adaptar ao que todos esperam de mim nessa fase?', que eram ditas o tempo todo na sala de roteiro", conta ele, que adaptou a história do filme 'Laços' a partir da graphic novel escrita pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, inpirada nos quadrinhos de Maurício de Souza.

E o que esperar da trama?

Os conflitos de 'Turma da Mônica - A Série' começam com a chegada de Carminha Frufru ao bairro do Limoeiro. Logo depois de Mônica convidar todos os pré-adolescentes da região para o "Clube da Rua", a novata decide criar o "Clube Frufru", marcando a inauguração para o mesmo dia escolhido pela Dona da Rua. No entanto, uma suposta sabotagem da festa organizada pela loira coloca Mônica e seus amigos, Magali, Cebolinha, Cascão e Milena, no centro de um mistério a ser resolvido ao longo da temporada.

"A Mônica vai ter muitos dilemas. Acho que a disputa pela rua vai ficar pequena perto do que vem aí", adianta Giulia Benite, que assume o papel da protagonista. Durante a série, que estreia amanhã no Globoplay, a turma terá que enfrentar inúmeros desafios enquanto tenta desvendar o verdadeiro culpado por estragar a festa. Enquanto isso, os amigos entendem que suas vergonhas e inseguranças os unem e descobrem a importância da amizade.