Silvero Pereira com Zaquieu em ’Pantanal’ - Reprodução

Silvero Pereira com Zaquieu em ’Pantanal’Reprodução

Publicado 20/07/2022 13:35 | Atualizado 20/07/2022 13:57

Rio - Em cenas que vão ao ar em "Pantanal", na TV Globo, a partir deste sábado (24), Zaquieu, interpretado por Silvero Pereira, resolve voltar de chalana à fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) em busca de um novo propósito. Sabendo que Filó (Dira Paes) não vai deixá-lo chegar perto de sua cozinha, o mordomo vai ao galpão dos peões e pergunta quem poderia ensiná-lo a cavalgar. O recém-chegado Alcides (Juliano Cazarré) – que está agora entre os funcionários de José Leôncio após perceber que seu patrão desconfia de sua relação com Maria (Isabel Teixeira) – é incumbido por Tibério (Guito) a ensinar o rapaz.

fotogaleria

Logo na primeira saída os dois são surpreendidos com o esturro de uma onça, que apavora os cavalos e mais ainda Zaquieu. A onça parece ir na direção deles, que estão desarmados, sem ter como se proteger. Após Alcides dizer a Zaquieu que "se ficar o bicho pega, se correr o bicho come", o peão o orienta a correr, para desespero do novato. Eles conseguem chegar à fazenda de José Leôncio ilesos, e diferentemente do que se pode imaginar, a situação não inibe a vontade de Zaquieu de ser útil. Nos capítulos seguintes do remake, o público o verá obstinado a se tornar o maior peão do Pantanal.



Recentemente, Zaquieu foi para a fazenda de José Leôncio para acompanhar Mariana, mas não passou muito tempo. O mordomo foi alvo do preconceito dos peões, especialmente de Tadeu (José Loreto). Ele acabou se cansando da homofobia que sofria e foi embora sem avisar, deixando apenas uma carta. Mariana ficou revoltada com o tratamento que o empregado recebeu e fez com que Zé Leôncio conscientizasse os peões e ligasse para Zaquieu para se desculpar. Foi por causa dessa atitude que o personagem de Silvero Pereira decide que não quer mais ficar sozinho na mansão dos Novaes e retorna ao Pantanal.