Repórter do Brasil Urgente, Júnior Rocha faz paródia de música da Xuxa para noticiar crimeReprodução de vídeo

Publicado 21/07/2022 08:25 | Atualizado 21/07/2022 09:16

Rio - Júnior Rocha, repórter do 'Brasil Urgente' do Paraná viralizou nas redes sociais após dar informações de um crime. Ele fez uma paródia da música 'Cinco Patinhos', de Xuxa Meneghel, para noticiar a morte de três suspeitos de assaltar uma residência após um confronto com a polícia. O caso aconteceu na região de Foz do Iguaçu.

"Rapaz, essa notícia é tão boa, é tão maravilhosa que merece até uma música", começou ele, que cantarolou: "Três bandidos foram assaltar uma residência aqui na fronteira. O Choque e a Rocam chegaram e pá, pá, pá e os bandidos estão no inferno a queimar". Logo depois, Júnior deu risada e avisou: "É, a polícia não dá brecha e é claro, é pra glorificar de pé. Palmas! Parabéns, CHOQUE! Parabéns, ROCAM! Os cavaleiros de aço da Polícia Militar do Estado do Paraná. O bem venceu o mal".







A postura profissional do repórter não foi bem vista por alguns internautas. "Isso é uma das coisas mais medonhas e cretinas que um jornalista pode fazer. Notícia não é chacota. Fato não é ironia. Tratar as coisas dessa maneira é, no mínimo, irresponsabilidade. No máximo, mau caratismo", opinou um usuário do Twitter. "O mais grave não é a postura dele. Grave é uma emissora aceitar esse tipo de gente e tratar isso como profissional", reagiu outro.

