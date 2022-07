Jayme Matarazzo - Vinicius Mochizuki/ Divulgação

Jayme MatarazzoVinicius Mochizuki/ Divulgação

Publicado 25/07/2022 06:00

Rio - Jayme Matarazzo ficou longe das telinhas durante quatro anos. Nesse período, o ator descansou, encarou a pandemia do coronavírus- como todos nós- e pode conhecer o amor mais puro com a chegada do filho Antonio, de um ano. Após esse tempo de 'respiro', o artista voltou mais maduro e revigorado ao trabalho, e encanta o público como Tenório, em 'Além da Ilusão', da TV Globo. Em entrevista ao Dia, ele vibra com seu personagem e aponta os principais 'pilares' dele no folhetim, escrito por Alessandra Poggi.

"O que torna o Tenório especial é a generosidade dele olhar com carinho pro discurso alheio. Ele respeita as diferentes visões de vida. Ele é voltado pro catolicismo, mas ele lê filósofos, dialoga com ciganos, fala sobre o 'justo e o justiceiro'. Acho que o Tenório é um personagem bonito dentro da trama e que faz falta na nossa sociedade. Ele é uma pessoa completamente humana com erros e acertos. Os quatro pilares do Tenório são: fé, amor, justiça e liberdade. Ele começa a novela falando sobre a fé, descobre o amor, batalha por justiça e termina a novela brigando por liberdade. Tanto que ele foi preso por se opor pelo governo autoritário", avalia Jayme.

A prisão de Tenório, após a impressão de cartazes que pediam voto popular, vai trazer à tona um pouco sobre o passado do religioso, após ele ligar para a mãe, Lisiê, interpretada por Angela Vieira, para pagar sua fiança. "Ele tinha todas as condições para seguir qualquer carreira, mas optou por escolher o seminário. Vamos aos poucos descobrir um pouco sobre essa família dele. Esse passado vem valorizar ainda mais o caráter do personagem, o quanto ele tem uma alma nobre. A mãe dele é classe alta, elitizada, família tradicional e quer que o filho tem o caminho do casamento, bom partido", diz o ator, que comemora a parceria em cena com a veterana da TV. "A oportunidade de contracenar com a Angela, que é uma atriz incrível, é presente de reta final".

Com um personagem cheio de nuances, Jayme fala como foi o processo para dar vida a Tenório. "Foi um mergulho interessante num destino desconhecido e aberto. Cheguei na novela no capítulo 23. Meu grande objetivo foi trazer esse menino de muita fé, de princípios, que ia se deparar com uma grande paixão. Era só isso que eu sabia sobre ele. As mudanças do personagem ao decorrer da novela, me trouxeram desafios. O Tenório enfrenta o preconceito da sociedade, é um menino que queria trabalhar socialmente, e, por conta da discriminação, é impedido. Depois, ele perde a audição de um dos ouvidos, trabalha de carregador, é preso", enumera o artista, que dá um spoiler sobre a reta final da novela. "Até o fim da trama, ele apresenta surpresas. É um personagem que traz mensagens. É um menino que continua com os mesmos valores, mas servirá a Deus de um jeito diferente".



E por falar em Deus, o artista abre o jogo sobre sua religiosidade. "Me considero um cara de fé e aberto para enxergar o mundo através de tipos diferentes de religiões. Fui batizado no catolicismo, mas ao longo da minha adolescência, estudei, li e conversei com pessoas com diferentes opiniões acerca do assunto. Hoje, sou um apunhado de crenças. Existem várias religiões dentro de mim e muita fé. Atribuo a natureza minha grande fé também, o olhar através do meio ambiente. Proteger a natureza deveria ser nossa grande missão", acredita.

Se na trama, o personagem largou a batina para assumir seu relacionamento com Olívia (Debora Ozório), o Jayme reflete sobre a situação ao ser questionado se jogaria tudo pro alto para viver um grande amor. "Não me coloco na vivência dos personagens, senão enlouqueço (risos). Mas sou um cara que tenho na vida o amor como bandeira. A vida é pra ser vivida com amor, só que a definição de amor cabe a cada um. Viver um grande amor, é metafórico aos olhos de cada um", filosofa ele, que adianta que 'o público vai descobrir o quanto Tenório e a namorada são potentes juntos na novela'.

De volta ao batente

Afastado das novelas desde 'Tempo de Amar' (2017-2018), Jayme disse que retornou mais disposto. "Vim de um período de muitos trabalhos e depois de 'Tempo de Amar' pedi um respiro, pra voltar mais oxigenado, ver outras coisas. Nesse tempo, eu descansei, um projeto foi modificado, depois veio a pandemia. Voltar em 'Além da Ilusão' foi um presente indescritível, aconteceu em momento bom. Passei por momentos de vida, de família, enriquecedores, de vida. Cresci como ser humano e isso reflete no lado profissional, me senti em um momento muito disposto, disponível. Muito a fim de dar vida a uma história", confessa ele, que estreou na televisão em 'Maysa: Quando Fala o Coração' (2009). De lá pra cá ele atuou em 'Escrito nas Estrelas' (2010), 'Cordel Encantado' (2011), 'Cheias de Charme' (2012), 'Sangue Bom' (2013), 'Sete Vidas' (2015), 'Haja Coração' e 'Malhação: Pro Dia Nascer Feliz' (2016).

Remake de Pantanal

Pai do ator, Jayme Monjardim foi o responsável por dirigir 'Pantanal', exibida na TV Manchete, nos anos 90. "Desde sempre 'Pantanal' é um projeto intenso na nossa trajetória como família. Eu era muito novo na época, mas eu acompanhei reprise da novela em outras emissoras: a saga, a narrativa. E tem sido delicioso assistir ao remake agora. É bom ver um projeto fazer sucesso, ver que o Brasil rural, das tradições é bem visto. Tem muito espaço pra gente continuar falando sobre nosso povo, raízes. Mesmo sem estar vivenciando o dia a dia do elenco da trama, a gente vê a entrega deles e de toda a equipe, transcende a tela".

Família

Jayme não esconde a felicidade ao falar sobre o filho, Antonio, de apenas um aninho. "Ele me enche de amor, de orgulho. É uma criança muito especial, iluminada, sorridente e que faz parte de uma geração muito forte e sensível, já que chegou no meio de uma pandemia", destacou o ator, que encontrou seu propósito de vida. "Acredito nessa busca pelo nosso propósito de vida. E eu encontrei esse propósito na minha família, acho que o meu é ser esse pilar da minha família, ser o responsável por outra pessoa".



O nascimento do pequeno, inclusive, fez que o amor do artista pela esposa, Luiza Tellechea, crescesse ainda mais. "A chegada do meu filho me fez me sentir mais apaixonado e admirar muito mais a Luiza. Acho minha esposa dez vezes mais linda, incrível, forte, e, com certeza, isso é alimento pro amor", opina ele, que exalta a mulher. "Luiza sempre foi muito parceira, companheira, generosa e disposta a enfrentar todos os obstáculos que meu trabalho e nossa vida apresenta".

Novos projetos

Com o fim próximo de 'Além da Ilusão', Jayme faz novos planos profissionais. No entanto, ele faz mistério sobre eles. "Guardar alguns segredos é importante (risos). Posso adiantar que continuo aqui cheio de empolgação, com projetos novos e buscando diferentes formas de manifestar a arte. Estou mais inquieto que nunca", avisa.